Equipes paulistas buscam retomar boa fase e conquistar acesso em 2017

No primeiro compromisso dos clubes brasileiros em 2017, os campeonatos estaduais servirão como base para traçar as metas dos times nacionais para o próximo ano. No estado de São Paulo, mais particularmente na região de Ribeirão Preto, os times se reforçam para manter a boa fase e almejar boas posições. Confira algumas análises:





Após problemas na diretoria e desavenças, o Leão espera que o ano de 2017 seja de acesso para a série A2 e uma melhor participação na Copa Paulista, já que a equipe, em 2016, não passou da segunda fase. Com várias mudanças no elenco, o treinador Marcelo Dias se mostra otimista para 2017.





Em tempo: o presidente do alvinegro, Brenno Spinelli, anunciou nesta sexta-feira (23) a saída do técnico Marcelo Dias. Ainda não há informações sobre seu substituto.

O Barretos também espera uma temporada de acesso, já que a equipe foi eliminada na semifinal da série A2. O clube também passou por modificações no elenco e deve anunciar todas as novidades já no começo de janeiro.





Na mesma situação do Barretos, onde o Fantasma também foi eliminado nas semifinais do estadual, o Batatais busca alcançar o acesso para a elite paulista e consagrar as boas campanhas dos últimos anos. O elenco deve sofrer poucas alterações.

Totalmente modificado, como foi noticiado aqui no Blog, o Monte Azul espera retornar a série A2 após um 2016 decepcionante. Com nova comissão técnica, o Azulão estreia na série A3 em janeiro.





A Locomotiva também busca manter o nível em 2017. Após permanecer na série A1 e conquistar o vice-campeonato na Copa Paulista, a Ferroviária agora disputará a Copa do Brasil e o estadual no primeiro semestre. Com algumas reformulações, o elenco se reapresenta em janeiro.

O Touro viverá um 2017 diferente. Agora na série A2, o objetivo do Sertãozinho é manter o bom desempenho e chegar, com garra e determinação, ao acesso para a série A1.

O paulista de 2016 para o Pantera não foi dos melhores, tendo se salvado do rebaixamento apenas nas últimas e com o técnico diferente do que começou a temporada. Após saída de boa parte do elenco, o Botafogo espera um ano diferente em 2017.