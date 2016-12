Sorteio da Taça Libertadores conta com homenagens e 'pedreiras' para brasileiros

Cerimônia homenageou a Chapecoense (Foto: Reprodução)





A Conmebol sorteou nesta quarta-feira (21) os grupos da Taça Libertadores de 2017. Para a próxima edição, a competição terá mais equipes participantes, sem clubes mexicanos e com três fases preliminares antes da disputa entre os grupos.

Antes do sorteio, a Confederação realizou várias homenagens para as familiares e amigos das vítimas do acidente na Colômbia, que matou 71 pessoas dentro jogadores, comissão técnica e dirigentes da Chapecoenses, além de jornalistas, convidados e tripulação.





O presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez trouxe um discurso para avaliar as realizações de 2016 e os preparativos para a próxima temporada.





“Esse ano conseguimos conquistar objetivos em um ano muito difícil, mas também precisamos comemorar e reconhecer vocês, que vivem futebol, que sabem que a Conmebol é sua casa. Que essa organização tem como objetivo o futebol e seu desenvolvimento”, disse.





Rafael Henzel mandou uma mensagem a todos os presentes na cerimônia no Paraguai (Foto: Reprodução/Twitter)





Confira como ficou o sorteio da Taça Libertadores:





Primeira fase





Jogo 1 - Universitário Sucre x Montevideo Wanderers

Jogo 2 - Deportivo Municipal x Independiente Del Valle

Jogo 3 - Deportivo Capiatá x Deportivo Táchira





Segunda fase





Jogo 4 - Atlético Paranaense x Millonarios

Jogo 5 - Botafogo x Colo Colo

Jogo 6 - Cerro Porteño x Unión Española

Jogo 7 - Carabobo x Junior Barranquilla

Jogo 8 - Atlético Tucumán x El Nacional

Jogo 9 - Jogo 1 x The Strongest

Jogo 10 - Jogo 2 x Olímpia

Jogo 11 - Jogo 3 x Universitário





Terceira fase





Jogo 12 - Vencedor jogo 4 x Vencedor jogo 11

Jogo 13 - Vencedor jogo 5 x Vencedor jogo 10

Jogo 14 - Vencedor jogo 6 x Vencedor jogo 9

Jogo 15 - Vencedor jogo 7 x Vencedor jogo 8





Fase de grupos





Grupo 1

Atlético Nacional

Estudiantes

Barcelona-EQU

Vencedor jogo 13





Grupo 2

Santos

Santa Fé

Sporting Cristal

Vencedor jogo 14





Grupo 3

River Plate

Emelec

Indepediente Medellín

Melgar





Grupo 4

San Lorenzo

Universidad Católica

Flamengo

Vencedor jogo 12





Grupo 5

Peñarol

Palmeiras

Jorge Wilstermann

Vencedor jogo 15





Grupo 6

Atlético-MG

Libertad

Godoy Cruz

Sport Boys





Grupo 7

Nacional-URU

Chapecoense

Lanús

Zulia





Grupo 8

Grêmio

Guarani

Zamora

Deportes Iquique





A Libertadores começa no dia 23 de janeiro, com os jogos da primeira fase, e vai até o dia 29 de novembro. A fase de grupos tem início no dia 7 de março.