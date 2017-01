Alemanha anuncia interesse em receber a edição de 2024 da Eurocopa

(Foto: Reprodução / Facebook)









A Federação Alemã de Futebol (DFB) anunciou que o país vai se candidatar a sediar a Eurocopa de 2024 - a próxima edição, em 2020, será realizada em 13 cidades de diferentes países do Velho Continente. A decisão sobre as cidades anfitriãs será tomada até 15 de setembro deste ano, mas o presidente da DFB, Reinhard Grindel, tratou de se adiantar e oficializar o interesse alemão no evento.





- O campeonato da Europa de 2024 pode se tornar um projeto que guie todo o futebol alemão. Vamos apresentar um dossiê muito bom e escolher os dez melhores estádios. Na Alemanha, temos os estádios, temos as infraestruturas e sabemos como organizar uma Eurocopa economicamente sana – disse o dirigente.





Finlândia, Dinamarca, Noruega e Suécia cogitam apresentar candidatura conjunta para concorrer com a Alemanha – que recebeu a Euro em 1988, quando apenas oito seleções disputaram o torneio. A Turquia também é citada como possível candidata. A escolha da sede da competição europeia será tomada em setembro de 2018.





