Após Samuel, Bota-SP tenta Francis, mas presidente vê negociação difícil

(Foto: Rogério Moroti/Ag. Botafogo)









Com repatriação de Samuel Santos para disputar o Paulistão, o Botafogo-SP tenta a volta de outro campeão da Série D do Brasileiro de 2015: o atacante Francis. Vinculado ao Vitória de Guimarães, o atacante e a direção do Pantera têm negociado, porém, o clube português ainda não demonstrou interesse em emprestar o jogador.





- O Francis é um grande jogador, tem história no Botafogo, então, nos interessa. Nós ainda temos uma participação nos direitos econômicos do atleta, mas é uma situação muito difícil - comentou o presidente do Bota, Gerson Engracia Garcia, que vê a questão financeira e o desinteresse dos dirigentes portugueses como entraves para um acerto.





- Conversamos com o jogador e ele demonstrou querer vestir a camisa do Botafogo, mas estamos tentando falar com eles [dirigentes do Vitória de Guimarães] desde o ano passado. É uma situação realmente complicada - completou Engracia Garcia.





Francis se transferiu ao Vitória no início de 2016 e foi pouco utilizado pelo clube português. Realizou nove partidas pelo time principal e cinco pela equipe b, não tendo marcado nenhum gol. No Botafogo, em 2015, o atacante disputou 14 jogos na Série D do Brasileiro e fez seis gols.





Globo Esporte