Atibaia anuncia mais três importantes retornos para disputa da Série A3

(Foto: Fabio Giannelli/Soccer Digital)









A diretoria do Sport Club Atibaia apresentou nesta quinta-feira (19 de janeiro) mais três reforços para a disputa da Série A3 do Campeonato Paulista. Os três são velhos conhecidos da torcida e aterrissam no ninho em sintonia, já que atuaram juntos nos últimos anos.





Ernande Conserva de Sá, o Nando, 28 anos, lateral-direito, natural de Paulo Afonso-BA, disputará seu terceiro estadual com a camisa atibaiense. Seu último clube foi o Clube Atlético Penapolense, na Copa Paulista.





“Sempre bom voltar ao Atibaia, lugar onde me sinto bem e fiz muitos amigos. Aqui consegui meu primeiro acesso na carreira. Em 2017, vamos lutar para conseguir novamente essa tão sonhada vaga na Série A2. O professor Sandro junto com a comissão vem trabalhando forte para montar uma equipe pra brigar na parte de cima da tabela, mas com os pés no chão e muita humildade. Ele já trabalhou em muitas equipes e tem uma boa experiência”, destaca o lateral, que foi o segundo jogador mais utilizado pelo Atibaia na última Série A3 com 21 partidas disputadas. O primeiro foi o goleiro Rafael Pascoal, hoje no Bragantino, com 22 jogos.





Já para a lateral-esquerda, o Falcão acertou o retorno de Franklin (ex-Bragantino e Juventus), de 24 anos, natural de Fátima do Sul (MS). Ele também disputará sua terceira temporada com a camisa do Falcão. Assim como Nando, possui no currículo um acesso à Série A2 em 2015.





“É uma grande honra retornar ao clube pelo terceiro ano consecutivo, um clube que só vem crescendo no cenário nacional. Tive a oportunidade de conquistar um acesso com a camisa do Atibaia, para carreira de um atleta sempre ficará marcado. O Sandro (técnico Sandro Sargentim) é um excelente profissional, sempre atento com cada atleta e tem como diferencial sua metodologia de trabalho. Aprendi bastante e só está me fazendo crescer”, elogiou.





O terceiro e mais experiente deles é o volante Eder Silva (ex-Guarani e Bragantino). Aos 33 anos, o jogador nascido na capital paulista é o segundo mais velho do elenco, atrás apenas de Reginaldo , 34. Será sua segunda temporada com a camisa laranja. Na edição de 2016 da Série A3, disputou 17 partidas.





“Feliz por voltar ao Atibaia, pois tive uma passagem boa e vitoriosa no ano passado, apesar se não conseguirmos o acesso. Volto porque gostei do tratamento do presidente e diretores do clube, por serem pessoas honestas e que cumprem o seu papel. Também me sinto satisfeito por saber que o técnico Sandro Sargentim é uma pessoa honesta, de muita responsabilidade e pelo trabalho que vem fazendo ao longo da sua carreira. Já tive a oportunidade de trabalhar com ele em outro clube, não como técnico, mas como preparador físico. É um cara conhecedor do trabalho que está exercendo. Esperamos fazer um grande trabalho para conquistarmos o acesso à Série A2 do Campeonato Paulista”, falou o jogador.





FICHA TÉCNICA





NANDO (Lateral-direito)

Nome: Ernande Conserva de Sá

Origem: Paulo Afonso (BA)

Data de Nascimento: 06/07/1988 (28 anos)

Altura: 1,77m

Peso: 70kg

Clubes: Santacruzense, Penapolense, Atibaia, Guaratinguetá





FRANKLIN (lateral-esquerdo)

Nome: Franklin Limeira de Oliveira

Origem: Fátima do Sul (MS)

Data de Nascimento: 30/09/1992 (24 anos)

Altura: 1,75m

Peso: 75kg

Clubes: Bragantino, Juventus, Barbarense, União São João, Atibaia





EDER SILVA (VOLANTE)

Nome: Éder Silva Ferreira

Origem: São Paulo-SP

Nascimento: 07/04/1983 (33 anos)

Altura: 1,74m

Peso: 72kg

Clubes: Guarani-SP, Shonan Bellmare (Japão), Vitória da Conquista, Novo Hambrugo, Bragantino, Atlético-BA, Grêmio Prudente.