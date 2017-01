Bota-SP perde nos pênaltis e é eliminado da Copa São Paulo de Futebol Júnior

(Foto: Rogério Moroti/Agência Botafogo)









Neste ano não deu para o Botafogo de Ribeirão Preto. Jogando em Limeira, a equipe conseguiu arrancar um empate com o Vasco no tempo normal por 1 a 1, mas nos pênaltis, a equipe foi eliminada pelo placar de 4 a 2. A equipe não conseguiu repetir o feito de 2015, quando chegou a final da competição e acabou ficando com o vice-campeonato.





O jogo foi difícil para os dois lados. Em tarde bem quente, as duas equipes aproveitaram todas as oportunidades para ir ao ataque. O placar foi inaugurado aos 38 minutos com Paulo Vitor, de pênalti. O Pantera arrancou o empate aos 27 minutos da segunda etapa com Murilo, de cabeça.





Nas penalidades, o Vasco conseguiu converter todas as batidas. Já o Botafogo perdeu duas oportunidades e com isso foi eliminado da copinha. Os vascaínos quebraram um tabu de 14 anos. A equipe não avançava para a terceira fase desde 2003.





Veja outros resultados:





Segunda-feira (09/01)





Náutico-PE* 2x0 Votuporanguense-SP

Grêmio-RS 0x1 Mirassol-SP*

Ponte Preta-SP* 6x1 Penapolense-SP

Paraná-PR* 6x1 Marília-SP

Novorizontino-SP* 0x0 Sergipe-SE (pênaltis 7x6)

Botafogo-RJ* 3x0 Atlético-MG





Terça-feira (10/01)





Batatais-SP* 3x3 Ferroviária-SP (pênaltis 5x4)

Vitória-BA 0x1 Red Bull-SP*

Nova Iguaçu-RJ 2x3 Capivariano-SP*

Ituano-SP* 1x1 Atlético-PR (pênaltis 4x3)

Primavera-SP* 3x2 Santa Cruz-PE





*classificados