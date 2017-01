Chelsea não tem problemas sem Diego Costa e bate atual campeão com dois de Alonso

Havia grande expectativa de como o Chelsea iria reagir depois da discussão entre Diego Costa e Antonio Conte, que tirou o atacante da viagem ao País de Gales. Pois o líder manteve o seu nível de atuação - pouco brilhante, porém extremamente seguro - e venceu o Swansea por 3 a 0, neste sábado, pela 21ª rodada do Campeonato Inglês. No placar, homenagem de certa forma dos espanhóis ao melhor jogador do time na temporada: o lateral Marcos Alonso anotou dois gols pela primeira vez na carreira, e Pedro completou.





90 MINUTOS

O Chelsea sofreu poucos sustos ao longo do jogo - Courtois, de fato, precisou trabalhar no primeiro minuto, depois num cruzamento e nada mais. Por outro lado, o gol cedo de Marcos Alonso, aos seis minutos, contribuiu para que os Blues ficassem mais à vontade com o seu futebol pouco criativo. O espanhol voltou a marcar no começo da etapa final, enquanto Pedro ampliou aos 25, em jogada com o brasileiro Willian, dono de boa atuação, assim como David Luiz, quase sempre seguro no esquema com três zagueiros.





UM OUTRO CHELSEA

Enquanto o Leicester caminha para se tornar o pior defensor de título da era da Premier League (desde 1992), o Chelsea já pode se orgulhar de ter superado a pontuação da campanha passada com 21 rodadas. Soma agora 52 pontos, contra 50 de 2015/16 - que lhe rendeu a 10ª colocação final. As duas histórias estão ligadas, já que o atual campeão tem como meta bater os mesmos 50 pontos dos Blues para se livrar da marca negativa. Por enquanto, os Foxes estão apenas com 21 pontos, em 15º.





PRÓXIMA RODADA

Talvez com Diego Costa de volta - a história sobre o seu afastamento terá desdobramentos na próxima semana -, o Chelsea enfrentará o Hull City na 22ª rodada. O jogo está marcado para domingo, dia 22, às 14h30 (de Brasília), no Stamford Bridge. O Leicester visitará o Southampton, no mesmo dia, às 10h.





