Clássicos marcam a primeira rodada do Campeonato Colombiano

Na noite da última terça-feira (17) foi anunciada, na sede da Federação Colombiana de futebol, a tabela do campeonato colombiano 2017. Os destaques ficaram com dois clássicos já na primeira rodada e a volta do tradicional América de Cali, após 5 anos amargando a segunda divisão.





A Liga Águilla terá início nos dias 04 e 05 de fevereiro com rodada cheia. Logo na arrancada do torneio teremos dois clássicos: Atlético Nacional x Santa Fe (atual campeão) e Milliónarios x Independiente Medellin. A tão esperada volta do América de Cali será contra o Rio Negro, em casa.





Segue abaixo a tabela da primeira rodada da Liga Aguilla:





Equidad x Junior

Jaguares x Tolima

América de Cali x Rionegro

Alianza Petrolera x Bucaramanga

Nacional x Santa Fe

Millonarios x Independiente Medellín

Envigado x Cali

Huila x Patriotas

Once Caldas x Tigres

Cortuluá x Pasto