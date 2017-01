Com garotos, Liverpool tropeça diante de time da quarta divisão e terá novo duelo

Jurgen Klopp aproveitou o duelo contra um time da quarta divisão para observar a garotada do Liverpool. Só que o time mais novo da história dos Reds não conseguiu passar pelo modesto Plymouth Argyle e ficou no empate sem gols, neste domingo, no Anfield Road. Agora, terá que fazer um novo duelo contra o rival, fora de casa, para decidir quem avança à próxima rodada da Copa da Inglaterra.





PRIMEIRO TEMPO

Com um rival na retranca sem qualquer constrangimento, o Liverpool dominou o jogo: teve 80% da posse de bola e finalizou 12 vezes (contra nenhuma vez do rival) no primeiro tempo. Ainda assim, as chances não assustaram tanto assim. E, quando conseguiu balançar as redes, com Origi na metade da etapa inicial, teve o gol anulado, por falta de ataque.





SEGUNDO TEMPO

Na etapa final, Klopp mudou o time, colocando os titulares Sturrigde, Lallana e Firmino, mas não conseguiu muito mais. O Liverpool passou mais 45 minutos tocando a bola na entrada da área e apostando no chuveirinho, sem qualquer sucesso. Agora, terá que fazer melhor se quiser continuar na Copa da Inglaterra.





SÓ A GAROTADA

Klopp mandou a campo o time com a menor média de idade da história do Liverpool: 21 anos e 296 dias. Capitão da equipe, o brasileiro Lucas Leiva, que completa 30 anos nesta segunda, foi o nome mais experiente em campo pelos Reds. A antiga marca era de 22 anos e 303 dias, do time que venceu os Wolves por 3 a 1 na final da FA Cup em 1965.





O RIVAL

O Plymouth Argyle disputa a quarta divisão inglesa e, atualmente, ocupa a segunda posição na tabela, que valeria o acesso para a terceira. O time nunca disputou a elite inglesa, e o último confronto contra o Liverpool foi há mais de 50 anos. Agora, além de levar o confronto contra o gigante para sua casa, terá chance de fazer o maior feito de sua história centenária.





Globo Esporte