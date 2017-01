Comercial domina Independente na Joia e estreia com vitória na Série A3

Apesar dos improvisos e dos desfalques oriundos de uma pré-temporada conturbada, que teve até mudança no comando técnico, o Comercial estreou na Série A3 do Paulista com uma vitória sem sustos diante do Independente, na tarde deste sábado, no Palma Travassos. O time, que não havia feito gols na pré-temporada, marcou três em seu primeiro jogo na competição. Naldinho, Pablo e Tiago Moura balançaram as redes e ajudaram o Leão do Norte a bater o Galo de Limeira por 3 a 0.





O triunfo na estreia é ainda mais simbólico para os comercialinos, já que o clube não vencia um jogo de Campeonato Paulista na primeira rodada desde 2009, quando, na Série A2, bateu o Juventus, na Joia, por 3 a 1.





O Independente tentará se reabilitar na Série A3 diante do Grêmio Osasco, no próximo sábado, às 19h, no Agostinho Prada. O Comercial volta a jogar no domingo, às 10h, no Hudson Buck Ferreira, contra a Matonense.





Sem sustos





Foram apenas dez minutos para sair o primeiro gol do Comercial em 2017. A zaga do Galo tentou fazer a chamada “linha burra”, mas errou e deu condições para Naldinho receber de Carlão, dominar no peito, escolher o canto e bater na saída do goleiro Fernando Pompeu.





Depois de duas paradas, uma por parte da arbitragem por conta do forte calor - os termômetros marcaram 33º C no Palma Travassos - e outra devido à falta de ação dos dois times em quase todo o primeiro tempo, só aos 45 minutos houve um lance de perigo, em cobrança de falta de Leandro Xavier que o goleiro Cairo, do Comercial, fez boa defesa.





No segundo tempo, o lateral Dionatan acionou Pablo na esquerda, ele deixou o marcador pra trás e, dentro da área, bateu firme no canto de Pompeu para fazer o segundo gol do Leão do Norte, aos 13 minutos. Com o Independente entregue em campo, os donos da casa ampliaram o marcador aos 29, em um bonito chute de fora da área, da direita, do atacante Tiago Moura.





