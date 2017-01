Corinthians lidera ranking mensal de maior clube influente nas redes sociais

Um levantamento do IBOPE Repucom de janeiro de 2017 mostra que o Corinthians é clube brasileiro com mais seguidores nas principais redes sociais do Brasil (Facebook, Twitter e Instagram), além de grande influência na plataforma de vídeos Youtube.

O levantamento é realizado mensalmente pelo Ibope Repucom, que tem como objetivo acompanhar o desenvolvimento das bases digitais dos 40 clubes com os maiores números de seguidores do país. A lista ainda segue com Flamengo, São Paulo, Palmeiras e Santos.





Dentre os clubes, destaque ainda para o Botafogo de Ribeirão Preto, que atualmente disputa a série C do Campeonato Brasileiro e aparece na 39ª colocação. Os dados são de páginas oficiais dos clubes e são atualizados mensalmente.

Confira: