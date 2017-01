Cristiano Ronaldo marca de falta, mas Real é eliminado da Copa do Rei com fraca atuação

(Foto: Getty Images)









Para quem acumulava 40 jogos de invencibilidade até outro dia, parece se tratar de outro time. E de fato é. O Real Madrid voltou a repetir uma atuação sem brilho e acabou eliminado da Copa do Rei nas quartas de final com o empate por 2 a 2 com o Celta de Vigo, nesta quarta-feira, em Balaídos. Cristiano Ronaldo até marcou em cobrança de falta, mas os desfalques pesaram – quem esteve em campo, como o brasileiro Danilo, autor de mais um gol contra, mais atrapalhou do que ajudou. Wass pôs os donos da casa na frente, Lucas Vázquez chegou a dar um sopro de esperança, mas a vaga ficou com quem mostrou mais futebol em 180 minutos.





90 MINUTOS

Zidane não contava com James, Carvajal, Marcelo, Pepe, Varane, Modric e Bale, todos lesionados. O cobertor curto o forçou a escalar Casemiro na zaga, num 3-4-3, entre Sergio Ramos e Nacho. A mudança de sistema afetou o rendimento do Real, dono de uma atuação pálida, sem criatividade – os gols, não à toa, saíram de bola parada: Cristiano Ronaldo, em cobrança de falta aos 17 minutos do segundo tempo, e Lucas Vázquez, já nos acréscimos - Wass fez o seu entre eles, aos 40. O Celta, por mais que tenha se dedicado à defesa, até natural pelo placar da ida, criou mais chances de perigo, principalmente nos contra-ataques. No último deles da etapa inicial, a bola resvalou em Danilo após defesa de Casilla e entrou.





O RAIO CAIU DUAS VEZES...

Danilo já havia marcado um gol contra na partida diante do Sevilla, pelas oitavas de final, e repetiu a dose nesta quarta-feira. Num lance acidental, diga-se, já que estava "na hora errada no lugar errado". De qualquer forma, foi o primeiro da história merengue a conseguir tal feito duas vezes numa Copa do Rei. Fora isso, tampouco jogou bem fazendo o lado direito do campo, em sua posição original.





SORTEIO NA SEXTA-FEIRA

O Celta de Vigo conhecerá o seu adversário em sua segunda semifinal seguida através de um sorteio na manhã de sexta-feira. Poderá ser o Alavés, o Atlético de Madrid ou o vencedor de Barcelona e Real Sociedad - os catalães fizeram 1 a 0 no jogo de ida e atuam em casa nesta quinta, com transmissão em Tempo Real do GloboEsporte.com às 18h15 (de Brasília).





QUÉ PASA?

Depois de conquistar o Mundial de Clubes, em dezembro, o Real Madrid já tropeçou quatro vezes em sete jogos - dois empates e duas derrotas. Além dos resultados em si, o nível de atuação do time também caiu, fato preocupante para quem entrará em campo em menos de um mês para defender o título da Liga dos Campeões. Os merengues enfrentarão o Napoli nas oitavas de final. No Espanhol, a liderança é de um ponto sobre o Sevilla, mas a equipe treinada por Zidane tem um jogo a menos em virtude do torneio no Japão.





Globo Esporte