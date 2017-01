Equipe da Quinta Divisão elimina o Leeds United na Copa da Inglaterra

O tradicional Leeds United, que atualmente está na Segunda Divisão, foi eliminado da Copa da Inglaterra neste domingo pelo modesto Sutton United, do quinto escalão do futebol local: derrota de 1 a 0, fora de casa, pela quarta fase da competição.





O gol foi marcado por Collins, de pênalti, aos 8 minutos do segundo tempo. A vitória foi muito festejada no pequeno estádio The Borough Sports Ground, que recebeu cerca de cinco mil pessoas nas arquibancadas.





Com o resultado, o Sutton United avançou para as oitavas de final, que já têm grandes como Manchester City, Chelsea, Arsenal e Tottenham classificados. Curiosamente, a melhor campanha do clube na Copa da Inglaterra havia sido em 1969/1970, quando chegou à quarta fase e foi eliminado pelo próprio Leeds com goleada de 6 a 0.





Globo Esporte