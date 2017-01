Flamengo passeia, goleia o Nacional e avança de fase na Copinha: 6 a 0

(Foto: Agência Estado)









A chuva não intimidou Vinicius Junior e companhia. O time do Flamengo venceu com facilidade o Nacional de São Paulo: 6 a 0, no estádio Anacleto Campanella, em São Caetano do Sul (SP). Para seguir na luta pelo tetracampeonato da Copa São Paulo de Futebol Júnior, o time enfrenta justamente o time da casa São Caetano do Sul, na terceira fase.





O time rubro-negro teve grande atuação. Um dos destaques foi novamente Vinicius Junior. O garoto não fez gol, mas deu passe para dois e ainda provocou dois cartões amarelos no primeiro tempo, quando o jogo se decidiu, com quatro gols para os cariocas. Marcaram para o Flamengo nos 6 a 0 Kleber, Moraes, Patrick, Lincoln, João Pedro e Lucas Silva.





PRIMEIRO TEMPO

Desorientado com o gol do Flamengo no início da partida - Kleber fez de cabeça com apenas dois minutos -, o Nacional não conseguiu reagir. E olha que houve troca de técnico antes da partida. A direção tirou Estephano Neto e Paulo Tognasini, ex-técnico do Nacional, atual diretor de futebol do clube, assumiu.





Vinicius fez grandes jogadas pelo lado esquerdo e mostrou o velho entrosamento com Lincoln. O camisa 9 fez o primeiro dele na Copinha.





SEGUNDO TEMPO

O técnico do Nacional fez três substituições antes do intervalo, mas pouco adiantou. O Mesmo em ritmo de treino, o Flamengo ampliou com João Pedro e Lucas Silva, em bonita jogada da equipe. O lateral Moraes, outro destaque rubro-negro, cruzou de primeira e encontrou Lucas Silva para fechar o placar: 6 a 0.





Globo Esporte