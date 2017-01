"Gato" da Copinha terá que prestar depoimento na DIG de Jundiaí

(Foto: Futura Press)

Representantes do Paulista estiveram na Delegacia de Investigações Gerais (DIG), nesta segunda-feira, em Jundiaí, para prestar esclarecimentos sobre a relação do time com o jogador Helton Matheus, que se passava por Brendon, e disputou a Copa São Paulo de Futebol Júnior deste ano pelo clube da cidade.





O gerente de futebol do clube, Antônio Carlos Nogueira de Sá Júnior, o Juninho, foi à DIG acompanhado de dois advogados. Ele prestou depoimento ao delegado Luís Duarte e apresentou a carteira de trabalho do atleta, que está com o nome de Brendon Matheus. O advogado do clube disse que o Paulista soube que Helton usava o nome de outra pessoa apenas um dia antes da partida.





– Nós recebemos uma notificação da federação noticiando uma possível irregularidade do atleta. O jogador foi chamado à presença dos dirigentes do clube. Ele negou a irregularidade com veemência. Por isso o atleta jogou no domingo. Nós ficamos sabendo realmente que Brendon não era Brendon com o julgamento de segunda, dia 23 de janeiro, no qual o doutor Antônio Olim levantou, com todos os dados da Federação Paulista, a ficha do outro atleta, do verdadeiro Brendon, que estava em outra cidade e detido – diz Célio Fernandes, advogado do Paulista.





De acordo com o delegado Luís Duarte, Helton será intimado a prestar depoimento na DIG de Jundiaí. Mas ele não descarta a possibilidade de o jogador ser ouvido a distância. Ainda segundo o delegado, o atleta deve responder a processo por falsidade ideológica.





– Esse crime [falsidade ideológica] é exatamente inserir dados incorretos, falsos e fraudulentos em documentos juridicamente relevantes. Então, o que nos temos aqui, é um contrato firmado com o Paulista através desses dados falsos que levaram a possibilidade dessa pessoa a jogar um campeonato, mesmo não estando credenciado para tanto – explica o delegado.





Globo Esporte