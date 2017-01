Gerson fecha gol, Batatais surpreende e se classifica para a semifinal da Copinha

(Foto: Richard Souza)





Por Nicholas Araujo

Osasco, SP















Em um jogo truncado e difícil pelo campo molhado em Osasco, o Batais surpreendeu o Botafogo nos pênaltis e se classificou para a semifinal da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Herói das penalidades, o goleiro Gerson defendeu três batidas e contou com uma bola no travessão para garantir o clube do interior paulista na semifinal.

Mesmo com a classificação, o jogo não foi fácil para a equipe paulista. Mais decisivo, o Botafogo chegou diversas ao ataque, pressionando o time na defesa. O artilheiro Igor foi um dos destaques do Fogão, enquanto Douglas Pote, sozinho, tentava puxar os contra-ataques do Fantasma. No final do primeiro tempo, o goleiro Gerson ainda fez bela defesa.





Na segunda etapa, o quadro não mudou e o Botafogo continuou pressionando, mas o cansaço e o gramado molhado dificultaram o jogo. Com o placar zerado, o jogo foi para os pênaltis.





Neste momento, os goleiros foram destaques nas cobranças. Diego defendeu a primeira e Gerson repetiu o feito. O Botafogo conseguiu ficar à frente do placar, mas uma bola no travessão e outra defesa de Gerson inverteram o marcador. Na última batida, o goleiro do Fantasma foi cirúrgico e garantiu o clube do interior paulista nas semifinais.





O Batatais vai enfrentar o Paulista, de Jundiaí, que eliminou a Chapecoense, em local a ser definido. A partida acontece no domingo (22).





Histórico





Conhecido com Fantasma da Mogiana, o Batatais nunca conseguiu um placar expressivo na Copa São Paulo. Nas duas últimas participações, não tinha avançado a segunda fase. Nesta temporada, o grupo foi líder do seu grupo, com três vitórias, e eliminou adversários como Ponte Preta, Sport e Ferroviária. A equipe chega de forma inédita e surpreendente as semifinais da Copinha.





No futebol profissional, a equipe disputa a série A2 do Campeonato Paulista e em 2016 quase chegou a elite do estado. Neste ano, a busca é novamente pelo acesso.





Goleiro





Gerson tem uma história de superação. Após um acidente de carro onde ele perdeu a irmã, o goleiro do Batatais desistiu do futebol e entrou em depressão. Com o incentivo de dirigentes e da família, ele retornou ao futebol, mas foi pouco aproveitado. Em 2017, o goleiro, conhecido como "Gersin", ganhou a oportunidade de participar da Copa São Paulo e foi mais uma vez incentivado pelos pais.