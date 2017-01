Interporto surpreende Fluminense e faz história na Copinha

Pentacampeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior, o Fluminense foi surpreendido em Osasco e perdeu a invencibilidade na competição. O Interporto venceu por 2 a 1 - chegou a abrir 2 a 0 - e conquistou a primeira vitória do time de Tocantins na história da Copinha. Os gols foram marcados por Weverton e Victor Matheus. Patrick descontou para o Fluminense.

O grupo 27 fica com três times na liderança - até o Osasco entrar em campo contra o Real Noroeste, partida que se inicia às 18h (de Brasília) desta sexta-feira. Osasco, Fluminense e Interporto somam três pontos - com saldo de gols superior dos dois primeiros colocados.





PRIMEIRO TEMPO

O time da Região Norte saiu na frente rapidamente em lance inusitado. A falta da intermediária foi batida direto por Weverton. O goleiro Léo Lang tentou recuar para defender, mas não alcançou a bola: 1 a 0 num golaço intencional. Pelo menos foi o que disse o jogador.





- Chutei direto. No jogo passado chutei duas bolas do mesmo jeito, mas hoje fui mais feliz na finalização - garantiu Weverton no intervalo.





SEGUNDO TEMPO

O time de Tocantins aumentou o placar de novo em bola parada. Desta vez, o chute de Victor Matheus desviou na zaga tricolor e enganou o goleiro do Fluminense. O Tricolor, que venceu a primeira partida por 2 a 0, foi com tudo para cima do Interporto e conseguiu pênalti em jogada de Paulinho. O atacante foi derrubado na área e Patrick marcou. A pressão final do Fluminense foi grande, mas o goleiro Vitor Heleno brilhou com grandes defesas e garantiu o resultado.