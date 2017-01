Por "gato", FPF elimina Paulista da Copinha; Batatais vira finalista

A Federação Paulista de Futebol (FPF) eliminou o Paulista da Copa São Paulo e definiu que o Batatais vai disputar a final da competição júnior contra o Corinthians, na quarta-feira (às 16h de Brasília).





A decisão foi tomada nesta segunda-feira após a entidade analisar a documentação do zagueiro Brendon, do time de Jundiaí.





De acordo com uma denúncia apresentada pelo Batatais, que foi eliminado pelo Paulista na semifinal, o jogador teria 22 anos, e não 19, a idade limite para disputar a Copa São Paulo de Futebol Júnior.





O nome Brendon Matheus Lima dos Santos, que consta nas súmulas do Paulista, é o de um rapaz preso no Rio de Janeiro sob a acusação de roubo e tráfico de drogas. O nome verdadeiro do jogador seria Heltton Matheus Cardoso Rodrigues, segundo reportagem publicada pela ESPN.





Antônio Olim, que é delegado e também presidente do Tribunal de Justiça Desportiva (TJD) de São Paulo, chamou o atleta de "criminoso" e explicou que ainda não é possível afirmar sua identidade, durante entrevista coletiva na sede da Federação Paulista.





– Pedi os documentos para comparar com a identidade que o jogador apresentou nos jogos. E pedimos as digitais do Brendon, que está preso. E pedimos que o Paulista apresentasse o jogador até às 14h. E não ele foi apresentado, foi apresentado um B.O. de que ele estava desaparecido. O regulamento é muito claro. Vamos dar prosseguimento às investigações para vermos se não tem nenhum dirigente envolvido. Ele acabou prejudicando os 25 jogadores do Paulista que não disputarão a final – disse Antônio Olim, citando o artigo 25 do regulamento da Copa São Paulo, que prevê eliminação do torneio caso seja comprovada adulteração de idade de um atleta.





– O jogo desta quarta-feira será entre Corinthians e Batatais. O Paulista está excluído da competição. Por votação unânime, nós acolhemos a decisão baseada no artigo 25. Eliminamos o Paulista e classificamos no seu lugar para disputar a final o Batatais. Eu assino, presidente do TJD-SP, e digo que vamos encaminhar o processo para uma delegacia de polícia para seja punido criminalmente – completou.





Olim confirmou ter recebido a denúncia no sábado, véspera do jogo entre Paulista e Batatais.





– Não fomos negligentes. Soubemos do caso no sábado. Apuramos desde então. Não temos perícia aqui para verificar na hora a validade de documento – disse Olim.





Segundo o presidente do TJD-SP, Heltton seria natural do Ceará, onde teria emitido seu RG. O TJD da FPF pediu informações à polícia do estado para comparar impressões digitais. O mesmo foi feito à polícia do Rio para comparar com as digitais de Brendon, que está preso por tráfico e roubo. Olim ressaltou que Brendon e Hellton "são muito parecidos" e não descartou a possibilidade de ambos serem parentes.





Olim reiterou que, pelo regulamento, o Paulista poderia ser impedido de disputar a Copinha pelos próximos cinco anos. Essa proibição, porém, não deve ocorrer.





– Ele (Brendon / Heltton) já vem jogando em outros times com esse documento. Então, o Paulista foi na boa fé e o colocou. Se lá na frente a gente descobrir que o Paulista está envolvido, ele será punido. Acho que agora não é hora de punir o Paulista. A maior punição do Paulista é ele não poder enfrentar o Corinthians. Quem mais foi punido foram os jogadores do Paulista que não poderão atuar – disse Olim.





