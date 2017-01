Presidente do União Mogi morre após infarto antes do jogo com o Cruzeiro

(Foto: Cairo Oliveira)









O presidente do União Mogi, Senerito Souza, morreu na noite deste domingo, após sofrer um infarto minutos antes do início da partida entre sua equipe e o Cruzeiro, pela terceira rodada da Copa SP de Futebol Júnior, no Estádio Nogueirão, em Mogi das Cruzes. Ele chegou a ser atendido ainda no estádio e encaminhado ao hospital Luzia de Pinho Melo, mas não resistiu. A morte foi confirmada por familiares de Senerito e membros da diretoria do União Mogi, às 20h.





De acordo com o doutor Clóvis Moreno, médico que acompanhava Senerito, o presidente do União Mogi sofreu um infarto fulminante. Ele já havia sofrido infartos em outras ocasiões, chegou a fazer uma cirurgia cardíaca e tomava medicamentos para controlar a pressão.





Aos 63 anos, Senerito foi presidente do União Mogi nos últimos quatro anos, tendo sido eleito em 2012 e reeleito em 2014. Antes de chegar à presidência, ele foi dirigente do clube, que é famoso por ter sido a equipe em que atuou Neymar, o pai de Neymar Jr., na época em que o craque brasileiro nasceu em Mogi das Cruzes. O Alvirrubro de Mogi, com 103 anos de existência, voltou a disputar a Copinha no ano passado, após uma participação em 2000, motivo de orgulho para o presidente.





Senerito Souza deixa a esposa, Vanda, três filhos e quatro netos. A família ainda não divulgou detalhes sobre o velório e enterro do presidente do União Mogi.





Senerito estava nas tribunas de imprensa do Nogueirão quando sentiu dores no peito durante a execução do Hino Nacional, por volta das 18h55, e desmaiou. Ele ainda chegou a receber massagem cardíaca no local, enquanto o médico foi chamado.





Os socorristas da ambulância que estava no estádio seguiram com o atendimento e encaminharam o presidente para o hospital. A partida só foi iniciada após o retorno da ambulância ao estádio, às 19h25. O Cruzeiro venceu a partida por 2 a 0.





Senerito estaria emocionado pelo fato de a partida desse domingo marcar a despedida dele do cargo, caso o União não se classificasse para a segunda fase. O União Mogi vai eleger um novo Conselho Deliberativo ainda em janeiro, e depois serão convocadas eleições para a presidência do clube. Como a equipe só disputaria a Segunda Divisão do Paulista (equivalente ao quarto nível do estadual) a partir do final de março, ele não estaria mais ocupando o cargo.





