Schweinsteiger marca, United atropela o Wigan e avança na Copa da Inglaterra

Quando o Manchester United anunciou em sua conta oficial no Twitter a escalação para a partida deste domingo contra o Wigan, pela Copa da Inglaterra, um nome chamou a atenção. Trata-se de Schweinsteiger, que chegou a treinar entre os reservas, só tinha atuado em duas partidas até agora nesta temporada, e em nenhuma delas como titular. O alemão fez um bom jogo, deixou sua marca e ajudou na goleada por 4 a 0 em Old Trafford, que garantiu a classificação às oitavas de final. Fellaini, Smalling e Mkhitaryan completaram o placar.





Com alguns jogadores poupados, como Pogba e Ibrahimovic, o Manchester United começou a partida em um ritmo mais lento do que o esperado. Aceitou a retranca do Wigan e apenas tocou a bola durante vários minutos para buscar espaços. Não teve facilidade e muitas chances de gol no primeiro tempo, mas também pouco foi pressionado. Quando se soltou mais em campo, principalmente com as movimentações de Schweinsteiger, Martial e Mkhitaryan, os Red Devils abriram o placar. Fellaini aproveitou cruzamento da direita, meteu a cabeça na bola e abriu o placar.





Com a vantagem no placar, o time de José Mourinho voltou mais solto para o campo. Tocou a bola sempre em direção ao gol, deixou o adversário correr para um lado e para o outro, e não teve dificuldades para criar oportunidades e fazer gols. Smalling, de cabeça, fez o segundo após bela assistência de Martial. O mesmo Martial também deixou Mkhitaryan na cara do gol para apenas colocar o pé na bola e estufar a rede. Por fim, Schweinsteiger pegou de primeira uma bola na área, marcou e correu para o abraço. Recebeu abraço de muitos companheiros, que reconheceram o momento importante para o alemão.





Antes da partida deste domingo, o atacante inglês Rooney recebeu uma bela homenagem do Manchester United. Ele se tornou recentemente o maior artilheiro da história do clube com 250 gols, superando a lenda Sir Bobby Charlton. O atacante foi ovacionado por todos em Old Trafford, inclusive pelos jogadores do time adversário.





O Manchester United vai conhecer nesta segunda-feira seu adversário nas oitavas de final da Copa da Inglaterra. O que o time de José Mourinho já sabe é que no próximo domingo terá pela frente o Hull City em casa, pelo Campeonato Inglês. Os Red Devils ocupam a sexta colocação com 41 pontos, dois a menos do que o rival Manchester City.





Globo Esporte