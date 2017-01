Sete empata no primeiro jogo da fase preliminar da Copa Verde

(Foto: Franz Mendes)

O Sete de Dourados enfrentou nesse domingo (29) a equipe do Ceilândia-DF pela fase preliminar da Copa Verde. Em jogo truncado, os dois times não saíram do empate por 1 a 1.





Mandante, o Sete foi para cima, mas o Ceilândia buscou cadenciar o jogo para levar a vantagem para o Distrito Federal. O primeiro gol saiu aos 40 minutos, após Jeferson aproveitar falha da zaga. O empate veio no segundo tempo aos 27 minutos, após Elivelton acertar belo chute





As duas equipes voltam a se enfrentar no dia 11 de fevereiro, no Estádio do Abadião, para saber quem continua na competição.





Federação modifica e erra ao marcar dois jogos do Sete no mesmo dia





A Federação de Futebol do Mato Grosso do Sul (FFMS) alterou a tabela do campeonato estadual e adiou boa parte dos jogos. Com essa modificação, o domingo (29) foi marcado apenas pelo jogo de Comercial x Novoperário, com vitória do Colorado.





No entanto, a modificação prejudicou o Sete de Dourados. A equipe estreia na competição no dia 1º de fevereiro contra o Naviraiense, em Dourados. Em seguida, a equipe enfrenta o Águia Negra, no dia 8 de fevereiro, fora de casa. O problema é que no dia 8 o Sete já tem compromisso, onde encara o Ríver, do Piauí, pela primeira fase da Copa do Brasil.





Além do estadual, o Sete disputará a Copa do Brasil e a Copa Verde, tendo uma agenda cheia para o início do ano. Até o momento, a Federação não se posicionou sobre o caso.