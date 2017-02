Apesar da péssima fase, Leceister garante a permanência de Ranieri

(Foto: Reuters / Miguel Vidal)

A péssima campanha do Leicester City no Campeonato Inglês, no qual ocupa a 16ª colocação com 21 pontos e luta contra o rebaixamento, ligou o sinal alerta e colocou pressão no técnico Claudio Ranieri. Mesmo após ter levado o time ao histórico título da Premier League na temporada passada, o treinador está em xeque com a imprensa britânica. Mas o clube tratou de divulgar um comunicado garantindo a permanência do italiano.





- O Leicester City gostaria de deixar absolutamente claro seu apoio inabalável ao treinador da equipe, Claudio Ranieri - informou o comunicado publicado no site oficial do Leicester, lembrando também que todos estão cientes de que a equipe precisa melhorar seu desempenho.





Ainda de acordo com o comunicado, Claudio Ranieri conta com apoio por conta do sucesso que conseguiu com a equipe nas últimas temporadas, além da determinação para superar desafios. Apesar da péssima campanha na Premier League, o Leicester está nas oitavas de final da Champions League, na qual enfrenta o Sevilla de Jorge Sampaoli.





Por conta da incrível campanha em 2015/16, Claudio Ranieri levou o prêmio de melhor técnico do mundo da Fifa, superando Zidane, do Real Madrid, e Fernando Santos, que levou Portugal ao inédito título da Eurocopa de 2016, na França.





Globo Esporte