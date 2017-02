Astros não brilham e PSG goleia Barcelona em jogo de ida da Liga dos Campeões

O Paris Saint-Germain utilizou o fator casa para dominar por completo o Barcelona durante os 90 minutos e golear os espanhóis por 4 a 0, com dois gols de Di María, além de um tento de Draxler e de Cavani. Com o trio poderoso do ataque espanhol em campo, o Barça não viu a cor da bola e foi presa fácil no Parque dos Príncipes.





O PSG foi totalmente superior no jogo contando com a bela atuação de Di María, aniversariante do dia, com um gol de falta e outro em uma linda finalização de fora da área. Em bom momento, Cavani, também aniversariante, foi peça importante no ataque francês e marcou o seu gol no segundo tempo, quando o jogo já estava 3 a 0.





Do outro lado, o futebol apresentado nem foi de perto o grande brilho do ataque Messi, Neymar e Suárez. O goleiro Ter Stegen fez boas defesas, mas não contou com a sorte para diminuir ou amenizar o placar. As finalizações foram poucas e a marcação foi acirrada nos três atletas.





O jogo da volta acontece dia 8 de março, no Camp Nou, onde o Barça precisa buscar uma virada quase impossível em toda a história da Liga dos Campeões. No entanto, o clube volta a campo no domingo (19) quando enfrenta o Leganés, em casa, pelo Campeonato Espanhol. O PSG joga também no domingo, em casa, contra o Toulouse.