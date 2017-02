Batatais vence Taubaté após problemas em hotel e atraso de jogo

(Foto: Bruno Castilho/EC Taubaté)

O Batatais venceu o Taubaté na noite dessa quarta-feira (15) por 2 a 1, em rodada válida pela série A2 do Campeonato Paulista. Um placar "normal" para uma partida da competição caso não fosse os problemas que o Fantasma passou para chegar ao Estádio Joaquinzão.





Hospedado em São José dos Campos, a 40 quilômetros de Taubaté, o Batatais foi barrado na porta do hotel no momento de sair para o jogo porque o pagamento da hospedagem não teria sido realizado. A liberação ocorreu apenas as 18h50, após a quitação da dívida de R$ 3.640, sendo que a partida estava marcada para as 20h.





Para uma rádio local, o presidente do Batatais, André Tofetti Dias, afirmou que a máquina de cartão de crédito do hotel teria impedido o pagamento, fato que fez o comandante pensar em processar o local. No entanto, a gerente do hotel nega essa versão.





"Eles falaram que pagariam em dinheiro. Mas o dinheiro não veio. Depois, fizeram um depósito de R$ 640. Mas ainda restavam R$ 3.000. Eles tentaram passar esse cartão, mas o cartão estava inválido. Não era problema na máquina, não. No fim, conseguiram fazer uma transferência e acertaram tudo. Nós não queríamos segurar eles aqui, não", afirmou a gerente.





A equipe chegou ao estádio atrasada e foi logo para os vestiários. O hino nacional foi tocado apenas com o Taubaté em campo, enquanto os jogadores do Fantasma vestiam os uniformes. A partida iniciou com sete minutos de atraso.





Outra informação que ocorreu durante a semana foi de que os jogadores poderiam não viajar para Taubaté por falta de pagamento dos vencimentos de janeiro. Após uma reunião com a diretoria, eles aceitaram embarcar para o Vale do Paraíba.





Voltando a partida, o Taubaté abriu o placar com Éverton no primeiro tempo e Wesley e o zagueiro Medina, este de cabeça, viraram para o Fantasma, que voltou ao G4 da competição. Na próxima rodada, o Batatais visita o Oeste no domingo (19), as 16h. O Taubaté joga contra o Capivariano, no sábado, fora de casa, as 17h.





Outros resultados:





São Caetano 3x1 Bragantino

XV de Piracicaba 2x0 Guarani

Votuporanguense 2x1 Sertãozinho

Barretos 2x0 Penapolense





Sertãozinho muda de técnico





Após a derrota para o Votuporanguense, o Sertãozinho demitiu o técnico Júlio Sérgio. Para o seu lugar, o Touro anunciou José Carlos Serrão, que fará sua quinta passagem pelo clube grená.





Comercial faz clássico com Monte Azul na Joia





O Comercial recebe nesta quinta-feira (16) o Monte Azul, pela 5ª rodada da série A3 do Paulista. Após duas derrotas, o Bafo espera se reabilitar com a partida em casa. No Azulão, a vitória mantém a equipe no G8.





Outros resultados:





Matonense 0x1 Marília

Atibaia 2x0 Olímpia

São Carlos 1x0 Desportivo Brasil

Independente 0x1 Noroeste