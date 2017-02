Com aposta em iniciativas sociais e categorias de base, Magnus expande ações de marketing no esporte

Uma das maiores fabricantes de alimentos para cães e gatos no Brasil, a Magnus inicia 2017 com uma estratégia bem definida na área do marketing: ampliar a atuação no mundo esportivo, meio no qual vem obtendo grande destaque, com ações sociais, de patrocínio e merchandising, entre outras.





“Vemos o esporte como o meio ideal para difundir a marca Magnus, por conta, sobretudo, dos valores positivos, da grande exposição e de muita paixão envolvida”, comenta Rodrigo Luporini, coordenador de marketing esportivo da companhia. “Em 2017, queremos diversificar nossa atuação, aumentando as ligações com projetos que utilizam práticas esportivas para socializar, além, é claro, de continuar com a aposta no Magnus Futsal e na parceria com o craque Falcão”, acrescenta.





As próximas ações ainda serão apresentadas oficialmente, mas Luporini menciona desde já alguns detalhes do planejamento: “estamos em contato com projetos sociais para oferecer nosso apoio, da mesma forma que fazemos com grandes eventos e a equipe de futsal. Escolhemos instituições sérias e estamos apenas acertando os últimos detalhes para selar as parcerias”.





Em 2017, a empresa completa um ano como patrocinadora do Magnus Futsal, equipe da cidade de Sorocaba (SP), que conta com astros como Rodrigo, Tiago e Leandro Lino, além de Falcão, considerado o melhor jogador da modalidade em todos os tempos. “Também queremos dar especial atenção às escolinhas de categoria de base, permitindo que a marca Magnus se expanda cada vez mais”, pontua Luporini.





Outras ações no esporte, em 2016, incluíram o patrocínio à Seleção Brasileira de Futsal (que disputou amistosos com a marca estampada na camisa) e o apoio a projetos como a partida beneficente “Falcão X Safadão”, realizada em Itu (SP), que contou com a presença de ídolos como Cafu, Denílson, Amoroso, Elano, Marcos Assunção, Juninho Paulista, Nenê, Dentinho e Doriva.





A Magnus conta, ainda, com espaços de merchandising em alguns dos principais programas esportivos da televisão, a exemplo do Jogo Aberto, Os Donos da Bola e Terceiro Tempo (da rede de TV Bandeirantes), além do Baita Amigos (exibido no Bandsports). “Todas as iniciativas envolvendo a temática esportiva vêm sendo muito bem avaliadas, com grande retorno para a Magnus. Assim como ama os animais de estimação, o brasileiro é apaixonado por esportes, razão pela qual nosso planejamento tem dado tão certo”, encerra o executivo.