Comercial se reabilita com vitória em clássico contra Monte Azul

(Foto: João Fagiolo)

Em um jogo com poucas finalizações, o Comercial conseguiu reencontrar o caminho das vitórias ao vencer o Monte Azul nessa quinta-feira (16), no Estádio Palma Travassos, por 1 a 0. O gol saiu aos 38 minutos do segundo tempo com Naldinho, que mandou um bom chute de fora da área.





Com o jogo concentrado no meio de campo, os lances de perigo foram mínimos. Enquanto o Monte Azul tocava a bola, o Comercial marcava bem, mas tinha dificuldades na saída para o ataque. A melhor chance do primeiro tempo veio nos pés de Mateus Totô, que sofreu pênalti e buscou a bola para bater, mas a batida acabou nas mãos do goleiro Wander.





Na segunda etapa, pressão do Monte Azul, que buscou o gol logo aos oito minutos, mas sem sucesso. Já no final da partida, aos 38, Naldinho, que havia acabado de entrar, deu números finais ao clássico. Recebeu passe de Cadu Barone, arriscou de longe e balançou as redes. Com a vitória, o Leão volta ao G8 do campeonato depois de duas derrotas seguidas.





Na próxima rodada, o Comercial enfrenta o Rio Branco, em Santa Bárbara d’Oeste, e o Azulão visita o Flamengo, os dois jogos sendo no domingo as 10h.