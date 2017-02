Felipe Santana falha, Arrascaeta marca, e Cruzeiro vence Atlético-MG pela Primeira Liga

(Foto: Light Press)









O Cruzeiro venceu o primeiro clássico mineiro de 2017. Com um gol de Arrascaeta, fez 1 a 0 no Atlético-MG, em partida válida pela primeira rodada do Grupo C da Primeira Liga. O jogo teve a presença das duas torcidas, em número igual, nas cadeiras do Mineirão, o que não acontecia desde fevereiro de 2013. Em campo, um jogo muito disputado e corrido. Como os rivais estão em começo de temporada, faltou entrosamento e ritmo para ambos. Ainda assim, o Cruzeiro foi melhor. Arrascaeta fez o gol no primeiro tempo, aproveitando falha de Felipe Santana, e definiu a vitória por 1 a 0.





Com a vitória, o Cruzeiro lidera o Grupo C da Primeira Liga, com três pontos. Chapecoense e Joinville têm um ponto cada, e o Atlético-MG não pontuou.





Como acontece na maioria dos clássicos, o começo do jogo foi nervoso. Os dois times erravam muitos passes, e, até os 15 minutos, as chances de gol foram raras. O Cruzeiro, porém, estava mais organizado em campo, trabalhando a bola de forma mais coesa. O Atlético-MG não conseguia concatenar, de forma objetiva, as jogadas ofensivas. Com isso, o Cruzeiro passou a controlar as ações. O domínio azul foi traduzido em gol, aos 27 minutos. Cabral lançou de longe, Felipe Santana falhou, e Arrascaeta teve frieza para passar por Giovanni e fazer um belo gol.





O segundo tempo começou diferente. Na base da raça e da força, o Atlético-MG foi pra cima. O Cruzeiro adotou a postura de esperar o adversário em seu campo de defesa para tentar dar o bote fatal. A partida seguiu tensa, com o Galo em cima, e a Raposa levando muito perigo nos contra-ataques. Aos 42 minutos, Robinho levou o segundo amarelo e foi expulso por falta no atleticano Ralph. Mano Menezes protestou e também foi excluído de campo pelo árbitro Wanderson Alves de Souza. Com os nervos à flor da pele e emoção até o último minuto, o Cruzeiro segurou o resultado e fez a torcida azul explodir em alegria nas cadeiras do Mineirão.





Os dois times voltam a jogar pela Primeira Liga na semana que vem. Quarta-feira, às 19h30 (de Brasília), o Cruzeiro recebe a Chapecoense, no Mineirão. Quinta, às 19h45, o Atlético-MG enfrenta o Joinville, no Independência. Antes, porém, os rivais têm compromissos pelo Campeonato Mineiro. Sábado, às 17h, o Atlético-MG enfrenta o Tombense, em Tombos. O jogo do Cruzeiro é domingo, às 17h, contra o Tricordiano, no Mineirão.





