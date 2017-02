Grêmio Osasco vence, mantém 100% e impõe 1ª derrota ao Comercial na A3

Grêmio Osasco e Comercial iniciaram a terceira rodada da Série A3 do Paulista ostentando aproveitamento de 100% dos pontos. Ao término do encontro entre os dois, na noite desta quinta-feira, no José Liberatti, apenas o GEO pôde celebrar a manutenção da invencibilidade no estadual, já que derrotou o Leão do Norte por 1 a 0, gol marcado por Fabrício, aos 31 minutos do segundo tempo.





Na tabela, a terceira vitória do Grêmio Osasco o deixou na vice-liderança, ao lado da Inter de Limeira, com nove pontos, porém, com um gol de saldo a menos. Na próxima rodada, o GEO enfrenta o São José dos Campos, no domingo, às 16h, no Martins Pereira.





O Comercial caiu para a sexta posição, com seis pontos, e tentará a reabilitação diante do São Carlos, no domingo, às 10h, no Palma Travassos.





No duelo





As arquibancadas vazias do estádio José Liberatti refletiram bem o primeiro tempo realizado tanto por Grêmio Osasco, quanto por Comercial. Com pouca gente no estádio, o futebol também pouco apareceu.





O segundo tempo só não repetiu a etapa inicial porque aos 31 minutos o atacante Fabrício, que tinha acabado de entrar no GEO, recebeu entre Tabarana e Danilo Costa, driblou os dois, e, frente a frente com o goleiro Cairo, abriu o marcador para os donos da casa.





Mesmo com as entradas de Cadu Barone, Mirray e Jairo Paraíba, o Comercial não teve tranquilidade, nem organização para conseguir o empate.





Globo Esporte