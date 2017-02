Na Joia, Comercial e São Carlos se enfrentam por reação na Série A3

Enquanto o Comercial tenta reaver a vitória na Série A3 do Paulista, o São Carlos ainda busca seu primeiro triunfo na competição. Em momentos, e posições, distintas no estadual, os times se enfrentam neste domingo, às 10h. O duelo regional acontece no estádio Palma Travassos.





No Leão do Norte, após o bom início na A3, com duas vitórias, o Leão perdeu a invencibilidade na quinta-feira, ao ser batido pelo Grêmio Osasco por 1 a 0, no José Liberatti. O técnico Amauri Knevitz sinaliza manter o time, porém, pode não contar com o lateral-direito Tabarana, com desconforto na região do joelho.





- Minha intenção não é mudar [proposta de jogo]. Temos uma maneira de jogar, temos que fazer o nosso jogo como fizemos na primeira rodada. Temos que fazer um time que jogue para o ataque. Temos que ser um time mais atento, mais ligado - disse o técnico.





O Leão deve começar o jogo com Cairo; Tabarana (Bruno Gamboa), Danilo Costa, Thiagão e Dionatan; Carlão, Igor Pimentel, Carlos França e Naldinho; Pablo e Mateus Totô.

O São Carlos vem de empate na última rodada – 0 a 0 com o Independente, em Limeira. O time do técnico Luiz Muller quebrou a sequência de duas derrotas, porém, não saiu da zona de rebaixamento e ainda conta com o ataque zerado na competição.





Sem jogador suspenso ou no departamento médico, Luiz Muller deve escalar o Sanca com Leandro; Marcus Vinícius, Rodrigo, Thuram e Testoni; Zé Augusto, Bosco e Rossini; Mauro Victor, Gustavo Henrique e Júlio Alves.





