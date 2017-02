Operário goleia e Sete apenas empata em estreia no Campeonato Sul-Mato-Grossense

Nessa quarta-feira (1º) mais três jogos deram continuidade a primeira rodada do Campeonato Sul-Mato-Grossense. O destaque ficou para a goleada do Operário em cima do recém promovido União ABC. Em partida no Estádio Morenão, o Galo fez 4 a 0 e lidera o grupo A.





Sem dar espaço, o Operário abriu o placar com Agnaldo aos 24 minutos do primeiro tempo. Wilson ampliou aos 38 e Rodrigo Gral fez 3 a 0 aos 44 minutos. Na etapa complementar, novamente Agnaldo fechou o placar aos 31 minutos.





Atual campeão estadual, o Sete de Dourados apenas empatou, em casa, por 1 a 1 com o Naviraíense. Os visitantes abriram o placar com Marcelo Andrade aos três minutos do segundo tempo, mas Jeferson empatou aos 16 minutos.





Quem também empatou na estreia foi o Costa Rica, jogando em casa contra a Serc. O placar de 1 a 1 foi construído aos 19 minutos da etapa inicial com Maílson para o CREC. O time de Chapadão do Sul empatou aos 12 minutos do segundo tempo com Tiago.





A rodada será finalizada nos dias 11 e 12 de fevereiro. No dia 11, o Corumbaense recebe o Águia Negra, as 20h, no Estádio Arthur Marinho. No dia 12, o Urso, que voltou a primeira divisão, recebe o Ivinhema, as 17h, na Toca do Urso, em Mundo Novo.





Segunda rodada





Enquanto isso, a segunda rodada já terá início neste sábado (4). Confira os jogos:





04/02

16h – União ABC x Costa Rica





05/02 (domingo)

16h – Novoperário x Operário

17h – Ivinhema x Corumbaense





15/02 (quarta-feira)

16h – Serc x Comercial

20h15 – Águia Negra x Sete de Dourados

20h15 – Naviraíense x Urso





Liberação





O Ministério Público do Mato Grosso do Sul liberou nesta quinta-feira (2) o Estádio Saraivão, em Ivinhema, para receber os jogos do estadual. A equipe poderá estrear em casa no dia 5, pela segunda rodada da competição, contra o Corumbaense.