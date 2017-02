Seleção brasileira juvenil de ciclismo convoca atleta de Ribeirão Preto

(Foto: Luís Cláudio Antunes/CBC)

A seleção brasileira juvenil de ciclismo contará com um representante de Ribeirão Preto na 2ª edição do Tour Internacional, entre os dias 13 e 17 de fevereiro, em Melo, no Uruguai. João Pedro Rossi, de 17 anos, convocado pela primeira vez para defender o país, é também o primeiro atleta oriundo das categorias de base - projeto iniciado em 2014 - a representar o Brasil em uma competição internacional.





Como não poderia ser diferente, o técnico Fernando Bassanezi fez elogios e considerou justa a lembrança por parte da Confederação Brasileira de Ciclismo.





- Ele é um talento nato. Muito dedicado, focado e é muito forte. Ainda vai evoluir muito e tem um futuro brilhante. Nós estamos muito felizes com a convocação dele, principalmente por ser prata da casa. Esperamos auxiliar cada vez mais o caminho dele rumo ao ciclismo profissional - declarou.





Campeão da Copa São Paulo e do Campeonato Paulista Contra-Relógio, João Pedro Rossi lembrou dos companheiros de equipe ao falar da sua conquista, com a esperança de que um dia ele tenha outros ribeirão-pretanos na seleção.





- Estou preparado para dar o meu melhor na seleção. É muito legal ser o primeiro atleta da base a ser convocado, pois com isso meus companheiros de equipe se dedicarão mais ainda, para um dia também alcançar o mesmo lugar.





Globo Esporte