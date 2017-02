Tchê Tchê marca, e Palmeiras vence o Botafogo na estreia do Paulistão

(Foto: Agência Estado)









Atual campeão brasileiro, com um elenco reforçado, e tido como favorito à conquista do Campeonato Paulista, o Palmeiras estreou no estadual deste ano com vitória sobre Botafogo, em casa. O jogo foi duro, e o placar, magro: 1 a 0.





Em casa, a equipe de Eduardo Baptista teve dificuldades para passar pela defesa rival. Só conseguiu marcar quando Tchê Tchê arriscou de longe, no começo do segundo tempo. O Botafogo teve um gol anulado, corretamente, na última etapa.





Com os reforços Felipe Melo, Raphael Veiga e Willian como titulares, o Palmeiras ficou a maior parte do primeiro tempo com a bola - no intervalo, a posse era de 64% a 36% a favor dos donos da casa. O domínio, porém, não se transformou em chances de gol. Pelo contrário: a etapa inicial terminou com o Botafogo pressionando a defesa. Fernando Prass precisou trabalhar para evitar que os visitantes saíssem na frente.





Descontente, Eduardo Baptista trocou Raphael Veiga e Willian por Michel Bastos e Alecsandro no intervalo. Logo no primeiro minuto, Tchê Tchê arriscou de fora da área e acertou o canto esquerdo de Neneca, que chegou atrasado e não conseguiu defender. O Botafogo até empatou, mas Marcão estava impedido quando foi lançado e o juiz anulou.





Tchê Tchê está cada vez melhor nos chutes de fora da área. No início do segundo tempo, o volante decidiu o jogo ao arriscar, de perna esquerda, e marcar o único gol do jogo.





Ao lado de Bileu, do Bota, Felipe Melo saiu de campo como jogador mais faltoso, com quatro infrações. No primeiro tempo, teve desentendimento com Samuel Santos, que foi cobrá-lo após uma falta. Na etapa final, eles se encontraram novamente. O lateral do Botafogo tentou um chapéu no palmeirense, mas foi desarmado. A reação de Felipe Melo foi curiosa: vibrou muito, gritando na orelha do adversário, que estava caído no chão.





NA TABELA

A vitória pelo placar mínimo deixa o Palmeiras na segunda posição do Grupo C, com três pontos, mas atrás do Novorizontino, que tem melhor ataque (3 a 1). O Botafogo é o lanterna do Grupo A.





Na segunda rodada, o Botafogo joga no sábado (11), contra o Novorizontino, em Ribeirão Preto. O Palmeiras volta a campo no dia seguinte, contra o Ituano, em Itu.





Globo Esporte