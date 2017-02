Vereador elabora projeto que pretende devolver terreno em comodato para o Botafogo

Estádio Santa Cruz (Foto: Reprodução)





Um projeto de autoria do vereador André Trindade (DEM), em Ribeirão Preto (SP), pretende devolver o comodato do terreno onde funciona a escolinha do Botafogo para o próprio clube. O local, que fica acima do Estádio Santa Cruz, no bairro Ribeirânia, já foi motivo de rixa entre o Pantera e a prefeitura de Ribeirão em 2013, na época governada por Dárcy Vera.





Naquele ano, a aquisição do terreno pelo clube sanaria a dívida de R$ 55 milhões do tricolor, o que foi rejeitado pela prefeitura. Naquele ano, cogitou-se levar o Santa Cruz a leilão para resolver as pendências do clube.





Com isso, o vereador André Trindade levará a votação na Câmara o projeto que devolve o terreno, cedido pela prefeitura em comodato para o clube (quando é realizado um empréstimo de algo que não pode ser substituído por outro da mesma espécie e qualidade) até 2035. O local é utilizado para a escolinha de base do time.





Outro lado





Por outro lado, o Comercial quer igualdade na Câmara para a criação de um novo Centro de Treinamentos. Para isso, o vereador Rodrigo Simões se prontificou a ajudar na cobrança junto ao prefeito Duarte Nogueira sobre um possível local para a construção deste CT.





O Blog do Esporte entrou em contato com os dois clubes ribeirão-pretanos para confirmar suas posições perante a Câmara dos Vereadores. O presidente comercialino Brenno Spinelli informou que a posição do Comercial foi apresentada para a Câmara reivindicando igualdade nas concessões de terreno. A posição deverá ser analisada pelos vereadores envolvidos no projeto.





Até o fechamento desta reportagem, não recebemos o retorno do Botafogo.