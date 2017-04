Ágatha/Duda bate Maria Elisa/Carol e leva título do Superpraia em Niterói

(Foto: Daniel Zappe/MPIX/CBV)









Grande aposta do vôlei de praia para esse ciclo olímpico, a dupla formada por Duda e Ágatha ganhou, neste sábado, o segundo título da parceria, que se juntou em janeiro. Em Niterói, o time recém-formado conquistou o ouro no Superpraia, derrotando na decisão Maria Elisa/Carol Horta por 2 a 0, parciais de 21/16 e 21/14. É o terceiro título de Ágatha na competição, já que havia vencido duas vezes ao lado de Bárbara Seixas, enquanto Duda levantou o troféu pela primeira vez.





- Estou muito feliz. Nos preparamos demais para o Superpraia. Esse torneio é especial. Treinamos muito e esse resultado mostra que estamos no caminho certo. A Ágatha é tricampeã desse torneio e posso dizer que ela é a melhor parceira possível. Tenho que agradecer a toda a comissão técnica e a todos que nos apoiaram nessa caminhada. Nossa sintonia como dupla está crescendo a cada torneio. A experiência que ela está me passando é incrível e ela está me formando uma pessoa mais madura - afirmou Duda.





O Superpraia encerra a temporada do Circuito Brasileiro, reunindo só as melhores duplas do país. Na pontuação do Circuito, Larissa e Talita terminaram como campeãs após somais a maior pontuação nove etapas.





Maria Elisa e Carol vieram de uma longa viagem para a China. As duas ficaram em quarto lugar em uma etapa do Circuito Mundial encerrada no último domingo. Duda e Ágatha optaram por não jogar esse torneio.





Duda e Ágatha disputaram quatro finais no Circuito nacional em 2017, com dois títulos. No Circuito Mundial, participaram de uma competição, nos EUA, e ficaram com a prata. Ágatha foi prata na Olimpíada e campeã mundial em 2015 ao lado de Bárbara, mas desfez o time após a Rio 2016, e se juntou com Duda, de 18 anos, dona de três títulos mundiais nas categorias de base.





Agora, as principais duplas do país se concentram para as próximas etapas do Circuito Mundial. As principais competições do ano acontecem nos próximos três meses na Europa, com destaque para o Campeonato Mundial, em Viena, no fim de julho.





DISPUTA DO BRONZE





Após serem surpreendidas na semifinal contra Maria Elisa e Carol, Talita e Larissa passaram com facilidade sobre Ana Patrícia e Rebecca por 2 a 0, parciais de 21/12 e 21/18.





- O ano foi espetacular, conseguimos colocar nosso melhor, a gente tentou fazer o melhor. Estou muito feliz, são conquistar diárias. Ganhamos várias etapas, só tenho a agradecer - disse Larissa.





Globo Esporte