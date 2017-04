Após vice em Houston, Bellucci sobe 12 posições no ranking da ATP

Após ser derrotado por 2 sets a 1 pelo americano Steve Johnson no ATP 250 de Houston, nos Estados Unidos, o brasileiro Thomaz Bellucci subiu no ranking da ATP. Antes 65º colocado, Bellucci passou para a 53ª posição nesta segunda-feira. Vitorioso na final, Johnson subiu quatro posições e passou a ser o 25º colocado.





No top 10 foram poucas alterações. Andy Murray se manteve no topo ainda com larga vantagem sobre o sérvio Novak Djokovic. O espanhol Rafael Nadal caiu duas posições e agora ocupa a 7ª colocação, enquanto o japonês Kei Nishikori subiu duas e passou a ser 5º.





Beatriz Haddad e Teliana também sobem





Entre as mulheres, nada mudou nas dez primeiras posições, mas as brasileiras tiveram alterações nas suas colocações. Beatriz Haddad subiu quatro posições e agora é a 149ª, enquanto Teliana Pereira subiu 12 e começou a semana no 195º lugar. Já Paula Gonçalves despencou 71 colocações e ocupa agora o 251º.





Globo Esporte