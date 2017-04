Atlanta cumpre o seu papel em casa, faz 2 a 2, e série volta para Washington

(Foto: Reuters/ Brett Davis-USA TODAY Sports)









Em outro confronto bastante equilibrado dos playoffs, mais uma vez quem jogou dentro de casa fez prevalecer o mando de quadra. Depois de duas derrotas em Washington, o Atlanta Hawks conseguiu nesta segunda-feira à noite e segunda vitória consecutiva na Philips Arena, desta vez por 111 a 101, empatando em 2 a 2 a série melhor de sete da Conferência Leste da NBA. Com isso, a disputa terá pelo menos mais duas partidas, a próxima na quarta-feira, retornando para a capital dos Estados Unidos.





O duelo desta segunda foi marcado pelo equilíbrio, mas os donos da casa tiveram calma para conduzir o resultado depois que passaram à frente do placar no segundo quarto. Os cinco titulares dos Hawks e mais dois reservas marcaram pelo menos dez pontos, o que ilustra o bom desempenho do conjunto. Dwight Howard conseguiu um duplo-duplo, com 16 pontos e 15 rebotes. Do time principal, Paul Millsap fez 19 pontos, Dennis Schroder, 18, Tim Hardaway Jr, 15, e Taurean Prince, 11. Além deles, Kent Bazemore saiu do banco para fazer 16 pontos, e o espanhol José Calderón marcou dez pontos.





Pelos Wizards, a dupla John Wall e Bradley Beal até que manteve a média habitual, mas a boa performance não foi suficiente para evitar a derrota em Atlanta. Wall terminou com um duplo-duplo, com 22 pontos e dez assistências, e Beal foi o cestinha da noite com 32 pontos.





O Washington chegou a abrir uma vantagem de nove pontos no primeiro quarto, diferença que foi mantida também no segundo período, mas no intervalo os Hawks já tinham conseguido a virada e venciam por 59 a 50. Experientes, Howard, Millsap e companhia não permitiram qualquer reação dos visitantes, e o Atlanta empatou a série em 2 a 2, fazendo o fator casa prevalecer novamente.





4º Washington Wizards 2 x 2 Atlanta Hawks 5º





Jogo 1 - 16/4 - Washington Wizards 114 x 107 Atlanta Hawks

Jogo 2 - 19/4 - Washington Wizards 109 x 101 Atlanta Hawks

Jogo 3 - 22/4 - Atlanta Hawks 116 x 98 Washington Wizards

Jogo 4 - 24/4 - Atlanta Hawks 111 x 101 Washington Wizards

Jogo 5 - 26/4 - Washington Wizards x Atlanta Hawks - a ser marcado

Jogo 6 - 28/4 - Atlanta Hawks x Washington Wizards - a ser marcado

Jogo 7* - 30/4 - Washington Wizards x Atlanta Hawks - a ser marcado





Globo Esporte