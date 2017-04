Autoridade de Turismo de Aruba fomenta atividades esportivas no Brasil

No mês de novembro, entre os dias 12 e 19, Aruba – a ilha feliz - realiza o Aruba Beach Tennis Open, um dos esportes mais populares na ilha, atraindo um grande número de moradores e turistas. Para divulgar o torneio, a Autoridade de Turismo de Aruba deu início a uma série de ações que incentivam a prática do esporte no país.





Os torneios de tênis de praia AC ARUBA DAY receberam o patrocínio de Aruba em março, no Rio de Janeiro, e no início de abril, em Porto Alegre. Os eventos de beach tennis foram idealizados com formatação exclusiva pela Academy & Coaching Brasil, rede de escolas de beach tennis capitaneada pelo tricampeão mundial Alessandro Calbucci. Os eventos contaram com a presença do próprio Calbucci, que coordenou pessoalmente todas as atividades. Foram realizados jogos por sorteio entre os participantes e distribuição de brindes, culminando com um sorteio final de duas passagem para a etapa do mundial em Aruba no mês de novembro.





Além do patrocínio ao evento do Rio de Janeiro, a unidade em Ipanema receberá a partir de agora a denominação "Point Aruba" e adotará a customização da redes com a logomarca de Aruba. O tênis de praia pode ser jogado tanto como recreação como competição. Anualmente, o torneio de tênis de praia internacional hospeda 1.000 jogadores de 17 países, que disputam prêmios em dinheiro no valor de US$ 25.000.





Já entre os dias 25 e 27 de agosto, Aruba promoverá o Torneio Internacional de Golfe Pro-Am. Durante dois dias, golfistas profissionais e amadores se unem para disputar na arena de 36 buracos diversos brindes e participar de eventos especiais, com prêmios individuais e para equipes. Por meio de ações nos principais clubes, cada torneio selecionará um golfista que fará parte da equipe brasileira e que irá ao Torneio Internacional de Golfe Pro-Am de Aruba. No Brasil, as próximas etapas das seletivas acontecem em 29/04 (Itanhangá – Rio de Janeiro); 06/05 (Graciosa – Curitiba) e24/06 (Joinville/SC)