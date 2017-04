Barretos é rebaixado após vencer Velo Clube na série A2 do Campeonato Paulista

Bragantino avançou a próxima fase do estadual (Foto: Rafael Moreira/C.A. Bragantino)

Não deu para o Barretos na série A2 do Campeonato Paulista. Mesmo com a vitória por 3 a 2 em cima do Velo Clube, a equipe foi rebaixada junto com o adversário para a série A3 de 2018. Os dois clubes se juntaram a Capivariano, Rio Preto, Mogi Mirim e União Barbarense e disputarão a terceira divisão estadual no ano que vem.





Na parte de cima da tabela, o Batatais venceu o Guarani por 1 a 0, mas não avançou a segunda fase. Quem garantiu as duas últimas vagas foram Rio Claro e Bragantino, que venceram Sertãozinho e Votuporanguense por 2 a 1 e 3 a 1, respectivamente.





Quem se salvou na última rodada da degola foi o XV de Piracicaba, que venceu a Portuguesa de virada por 2 a 1. A Lusa se manteve na segunda divisão e terminou o campeonato na 13ª colocação com 23 pontos. Veja os resultados da última rodada:





Batatais 1x0 Guarani

Oeste 1x2 Juventus

São Caetano 2x3 Penapolense

XV de Piracicaba 2x1 Portuguesa

Mogi Mirim 1x2 Rio Preto

Rio Claro 2x1 Sertãozinho

Água Santa 4x1 Taubaté

Capivariano 6x0 União Barbarense

Barretos 3x2 Velo Clube

Bragantino 3x1 Votuporanguense





Segunda fase





Com o fim da primeira fase, o Água Santa enfrentará o Bragantino, enquanto o São Caetano joga contra o Rio Claro. O Água e o Azulão terão a chance de decidir a vaga em casa, e consequentemente o acesso à primeira divisão paulista. Nesta segunda-feira (24) haverá uma reunião para definir as datas e horários dos confrontos.