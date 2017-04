Barton pega 18 meses de suspensão por apostas e anuncia aposentadoria

O meio-campista Joey Barton, que ficou conhecido no Brasil pelas críticas a Neymar e Thiago Silva nas redes sociais, foi suspenso por 18 meses após admitir à FA (Federação Inglesa de Futebol) ter feito apostas ligadas ao futebol. Além disso, foi multado em 30 mil libras (R$ 122 mil). Diante do gancho pesado, o jogador de 34 anos, atualmente no Burnley, anunciou a aposentadoria dos gramados.





- Estou muito decepcionado com a dureza da sanção. A punição efetivamente me obriga a uma aposentadoria precoce no futebol. Para ser claro, isso aqui não envolve manipulação de resultados e em nenhum ponto isso coloca a minha integridade em questão - disse o inglês, ao emitir um comunicado logo após sair a decisão da FA.





O jogador reconheceu que quebrou as regras da federação e entende ter sido punido. Entretanto, protestou contra o tamanho da suspensão. Isso porque, ele afirma, nunca apostou contra sua própria equipe.





- A suspensão de 18 meses é maior do que vários punições aplicadas a jogadores que apostaram contra suas próprias equipes e que, ao contrário de mim, tiveram a capacidade de influenciar os jogos. Os únicos jogadores suspensos por 12 meses ou mais apostaram contra suas próprias equipes e entraram em campo nessas partidas. Os jogadores que não foram a campo em partidas nas quais apostaram nunca foram proibidos de atuar por mais de seis meses. Eu sinto que a proibição é excessiva.





Barton era um severo crítico do atacante brasileiro antes de ele se mudar para Barcelona, considerado por ele como superestimado. O britânico chegou a compará-lo a Justin Bieber, afirmando que os vídeos do jogador no YouTube enganavam tanto quanto o cantor pop. Em outra ocasião, avisado por um jornalista sobre a declaração de Neymar a seu respeito ("Não sei nem quem é", disse o camisa 10 da Seleção), o meia atacou até o Campeonato Brasileiro:





- Eu vou me apresentar quando ele decidir deixar a Liga da Floresta da Amazônia.





Aos 30 anos, Barton foi revelado pelo Manchester City, passou por Newcastle e Queens Park Rangers na Inglaterra; Olympique, na França; Rangers, na Escócia; e estava recentemente de volta à Terra da Rainha para jogar no Burnley.





