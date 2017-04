Bayern confirma fratura no pé esquerdo, e Neuer não atua mais na temporada

(Foto: Getty Images)

O Bayern de Munique confirmou nesta quinta-feira que o goleiro Manuel Neuer está fora da temporada. Em uma nota publicada em seu site oficial, o clube alemão afirma que o arqueiro foi diagnosticado com uma fratura no pé esquerdo, sofrida durante a prorrogação da partida contra o Real Madrid na última terça, pelas quartas de final da Liga dos Campeões da Europa. O time espanhol venceu o duelo por 4 a 2. Os bávaros afirmaram que o tratamento de Neuer será conservador, e que ele ficará afastado por "várias semanas".





- É claro que estou triste. Eu não estarei apto para ajudar o time nesta reta final de temporada. Eu estou completamente focado em me recuperar o mais rápido possível. Isso é o mais importante para mim neste momento - disse Neuer no mesmo documento.





Na última quarta, a imprensa alemã já afirmava que o goleiro não atuaria mais na temporada. Essa não é a primeira lesão de Neuer em 2017. Ele realizou uma operação recentemente, e também chegou a ser cortado de partidas pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2018. Ainda não há informações se ele terá condições de ser convocado para a Copa das Confederações, que acontece em junho na Rússia.





Após ser derrotado por 4 a 2 para o Real Madrid e dar adeus à Liga dos Campeões, o Bayern volta suas atenções para os torneios domésticos. O clube bávaro é o líder do Campeonato Alemão, com 69 pontos em 29 rodadas. Faltando cinco rodadas para o fim do nacional, o time de Carlo Ancelotti tem oito pontos de vantagem sobre o Leipezig, segundo colocado. Além disso, a equipe de Munique está na semifinal da Copa da Alemanha, e encara o Borussia Dortmund no próximo dia 26.





