Brasil enfrenta o Japão fora de casa na Copa Davis

O Time Correios Brasil terá um confronto inédito na Copa Davis nos Playoffs do Grupo Mundial. O sorteio para definir os confrontos foi realizado na manhã desta terça-feira pela Federação Internacional de Tênis, em Londres. A equipe brasileira jogará fora de casa contra o Japão, entre os dias 15 e 17 de setembro, uma semana depois do US Open, em busca do retorno à elite do tênis mundial em 2018.





“Adversário duro, difícil, nossa expectativa era de jogar em casa, mas não deu certo. O Japão é uma equipe bastante complicada, principalmente jogando fora de casa, tem o Nishikori que dispensa comentários, deve jogar por ser o confronto no Japão. A tendência é de o Japão escolher quadras bem rápidas, como é o próprio ATP 500 de Tóquio. Vamos ter que pensar bem na preparação e elaborar o trabalho a ser feito antes do confronto. Temos que ir com a cabeça firme, sabendo que vamos enfrentar um adversário difícil na sua casa, mas ao mesmo tempo a nossa equipe tem chances de fazer um bom papel”, afirmou o capitão brasileiro João Zwetsch.





Esta será a primeira vez que brasileiros e japoneses se enfrentam em jogos de Copa Davis. O último grande resultado do Japão em jogos da Copa Davis foi em 2014 quando parou nas quartas de final. Em 2015 e 2016 a equipe japonesa perdeu na primeira rodada do Grupo Mundial e depois venceu nos playoffs. Neste ano, desfalcado de Kei Nishikori, o Japão foi eliminado pela França em fevereiro por 4 x 1 em Tóquio, no Japão, e disputará novamente a repescagem. Neste último confronto a equipe, comandada pelo capitão Minoru Ueda, contou com os tenistas Yoshihito Nishiota, Taro Daniel, Yuichi Sugita e Yasutaka Uchiyama.





Kei Nishikori tem sido o principal tenista japonês nos últimos anos da Copa Davis. Ele é o atual número 5 do mundo e já disputou 23 partidas nesta competição por equipes, onde venceu 20 partidas. O Japão ainda possui mais dois jogadores entre os 100 melhores do mundo, Yoshihito Nishioka (63º) e Yuichi Sugita (93º).





O Brasil derrotou no último final de semana o Equador por 5 a 0 no Club Tungurahua, em Ambato, Equador, pelo Zonal Americano I. A equipe foi formada pelos tenistas Thomaz Bellucci, Thiago Monteiro, Marcelo Melo e Bruno Soares. O resultado garantiu ao time brasileiro a ida aos Playoffs do Grupo Mundial.





O capitão João Zwetsch definirá os tenistas convocados do Time Correios Brasil até o dia 5 de setembro, dez dias antes do confronto, prazo estipulado na regra da Copa Davis para todos os países.