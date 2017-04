Com maioria do São Paulo, Amadeu convoca sub-20 para período de treinos

(Foto: Felipe Schmidt)









De forma interina no cargo de técnico da Seleção sub-20, o técnico Carlos Amadeu convocou a equipe para uma semana de treinos na Granja Comary como preparação para o Torneio de Toulon, na França. Sem os jogadores que disputaram o último Sul-Americano da categoria, no Equador, ele chamou 23 nomes nascidos em 1999, com idades entre 17 e 18 anos. O São Paulo é o time com maior número de representantes, quatro, seguido do Flamengo, com três. Grêmio, Corinthians e Figueirense têm dois, cada.





A delegação se apresenta na noite do próximo domingo e ficará na Granja Comary até o dia 28. Depois desta semana de treinamentos, a Seleção sub-20, que não se classificou para o Mundial da categoria na Coreia, volta a se concentrar em maio, já para a disputa da competição, que vai do dia 28 de maio a 10 de junho.





- É importante termos esta primeira semana de treinamentos para poder observar pelo menos dois jogadores por posição e, lá na frente, levarmos para o Toulon uma equipe forte. A competição é de alto nível e será muito disputada - comentou o técnico Carlos Amadeu.





Como a CBF decidiu deixar para 2018 a tarefa de preencher os cargos de coordenador das categorias de base e técnico da seleção sub-20, após as demissões de Erasmo Damiani e Rogério Micale, o técnico será Carlos Amadeu, que vinha trabalhando com a seleção sub-17. Ele também vai dirigir o time que vai ao Mundial Sub-17 a ser disputado na Índia. No início de 2018, então, a CBF deve anunciar os sucessores de Micale e Damiani.





Confira os 23 convocados





Goleiros

Hugo Nogueira - Flamengo

Phelipe Megiolaro - Grêmio

Everton Silva - Sport





Laterais

Lucas Minelli - Corinthians

Emerson - Ponte Preta

Guilherme Guedes - Grêmio

Michael - Flamengo





Zagueiros

Gabriel Souza - Vitória

Walce - São Paulo

Felipe Camargo - Figueirense

Bruno Fuchs - Internacional





Meias

Ederson José - Desportivo Brasil

Gabriel Kazu - Luverdense

Henrique - Coritiba

Vinicius Souza - Flamengo

Igor - São Paulo

Fabrício Oya - Corinthians

Léo Passos - Palmeiras

Pablo Pardal - Cruzeiro





Atacantes

Marquinhos Cipriano - São Paulo

Paulo Vitor - Vasco

Gabriel Novaes - São Paulo

Luiz Fernando - Figueirense​





Globo Esporte