Datas, horários, locais, ingressos, árbitros: saiba tudo sobre a final do Paulistão

(Foto: Carlos Augusto Ferrari)

A Federação Paulista de Futebol definiu em reunião nesta segunda-feira, em sua sede, as datas, horários e locais das finais do campeonato estadual entre Corinthians e Ponte Preta. A primeira partida será no próximo domingo, dia 30 de abril, às 16h, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas. E a volta será no dia 7 de maio, também às 16h, na Arena Corinthians, em Itaquera.





Assim como nas fases anteriores, o time de melhor campanha, no caso o Timão, só tem vantagem de decidir em casa. Em caso de igualdade no saldo de gols, a decisão será nos pênaltis. A FPF definiu também nesta segunda-feira, em sorteio, o árbitro do primeiro jogo: Raphael Claus.





– Jogar uma final no Majestoso, um campo que tem carisma muito grande construído pelos torcedores. Não poderíamos deixá-los de presenteá-los neste momento. A Ponte vai entrar forte, com lealdade para conquistar uma vitória e quem sabe o título. O Majestoso pode ser o início dessa caminhada – declarou Vanderlei Pereira, presidente da Ponte Preta.





– É um jogo difícil. É uma decisão muito equilibrada. São dois times que têm forma de jogar um pouco parecida. Não dá para falar se vai vencer um ou outro – completou Roberto de Andrade, mandatário do Corinthians.





A equipe que for campeã vai levar um prêmio de R$ 5 milhões. O vice-campeão fica com R$ 1,65 milhão. Os valores foram divulgados pela Federação Paulista de Futebol. Os dois presidentes dos clubes confirmaram torcida visitantes. As cargas ainda serão confirmadas pela PM, mas a Ponte pretende liberar até 3.500 entradas para os corintianos, que devem liberar 2.200 aos rivais.





A programação, então, ficou assim:





Domingo - 30 de abril

16h - Ponte Preta x Corinthians - Moisés Lucarelli, em Campinas





Domingo - 7 de maio

16h - Corinthians x Ponte Preta - Arena Corinthians, em São Paulo









Globo Esporte