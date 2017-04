Diego Costa faz dois, Chelsea vence o Southampton e abre boa vantagem

O Chelsea segue forte na briga pelo título do Campeonato Inglês, feito que se aproxima a cada rodada. Nesta terça-feira, jogando em casa, o time comandado por Antonio Conte não teve dificuldades para vencer por 4 a 2 o Southampton. Destaque para o atacante Diego Costa, que marcou duas vezes e agora tem 51 gols em 85 jogos na competição. Com a vitória, os Blues somam 78 pontos, sete a mais do que o Tottenham que ocupa a segunda colocação na tabela e nesta quarta-feira enfrenta o Crystal Palace.





Mesmo jogando em casa, o Chelsea foi mais na base do abafa do que da organização no primeiro tempo. Mostrou força logo no início do jogo quando Diego Costa avançou pela direita e rolou para Hazard pegar de primeira e abrir o placar. Na sequência, o time de Antonio Conte não conseguiu encaixar seu jogo, sofreu com a marcação alta do Southampton e levou o empate em uma bobeira da zaga. Em cobrança de escanteio, a bola sobrou livre para Oriol Romeu apenas empurrar para a rede. Mas com o apoio da torcida, que mais uma vez lotou Stamford Bridge, Cahill aproveitou um desvio de Alonso, meteu a cabeça na bola e fez o segundo.





O trio Fàbregas, Hazard e Diego Costa jogou muito no segundo tempo. Tabelas, entradas pelas laterais do campo, jogadas pelo meio e gols. O Repertório foi enorme. Diego Costa fez o terceiro do Chelsea após jogada entre o espanhol e o belga na lateral, e o cruzamento perfeito para o atacante subir de cabeça. O quarto foi uma pintura, mas contou com a participação de Pedro que entrou na vaga de Fàbregas. Diego tocou em Hazard, recebeu, tabelou com Pedro, entrou pelo meio e bateu no cantinho: 4 a 1. No fim, com a vitória garantida para os Blues, Bertrand descontou para os Saints.





Artilheiro e destaque do Chelsea, Diego Costa vem sendo decisivo nesta temporada. Homem de confiança do técnico Antonio Conte, fez dois gols na vitória desta terça-feira sobre o Southampton, deu uma assistência para Hazard e ainda deixou perdida a zaga adversária em vários lances. Soma 51 gols em 85 jogos na Premier League. Foi o sétimo jogador que precisou de menos jogos para conseguir essa marca. Quem chegou mais rápido aos 50 gols no Inglês foi Andy Cole, que marcou em 65 partidas.





