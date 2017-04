Eisenbahn Racing Team se prepara para a segunda etapa da temporada 2017 da Stock Car

Eisenbahn Racing Team se prepara para a segunda etapa da Stock Car, que será realizada neste domingo (23) no Autódromo Velopark, localizado a 25 km do centro de Porto Alegre, na cidade de Nova Santa Rita (RS). Após uma corrida agitada e marcada por um acidente envolvendo oito carros logo na volta inicial no Parque Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Goiânia, a equipe considera esta corrida como a verdadeira estreia na temporada 2017.





“Retornamos de Goiânia com um grande desafio pela frente, o carro do Vitor estava bastante danificado devido à batida da primeira corrida e o de Valdeno também necessitava revisões. Foram duas semanas intensas de trabalho para todos nós e estamos confiantes e focados para realizar uma grande corrida em Velopark, acredito que para nós o campeonato começa agora” afirma Carlos Alves, ex-piloto e chefe da equipe Eisenbahn Racing Team.





O Autódromo do Velopark passou a fazer parte do calendário da Stock Car em 2010. Sete anos depois, 11 corridas foram disputadas no circuito e sete pilotos subiram ao degrau mais alto do pódio. A pista é velha conhecida para o também gaúcho Vitor Genz, piloto da Locomotiva Negra #46, já Valdeno Brito, piloto da Locomotiva Negra #77, possui um retrospecto positivo no local com a conquista do segundo lugar no pódio em uma das corridas da última temporada.





“Tenho plena confiança na equipe e nos mecânicos, no trabalho e ajustes realizados no meu carro desde a última prova e acredito que terei condições de set competitivo nesse final de semana. Claro, numa categoria como a Stock Car, é impossível dizer com certeza quem vai vencer a corrida, mas trabalhamos para estar cada vez mais competitivos e temos grandes expectativas para esta prova” explica Valdeno.





As atividades no autódromo já começam na sexta-feira, dia 21, onde os pilotos serão divididos em dois grupos para a realização do primeiro treino livre a partir das 12h30. No sábado, eles retornam à pista no período da manhã para o último treino livre antes do classificatório, que tem início previsto para as 13h. Com grid definido, o Velopark recebe no domingo a rodada dupla da segunda etapa da Stock Car em 2017.





Confira a programação a programação completa:





Sexta-feira, 21/04





08h00 - 09h00 – 1º Treino Extra do Brasileiro de Marcas





10h55 - 11h30 – 1º Treino (Grupo 1) Brasileiro de Marcas





11h40 - 12h15 – 1º Treino (Grupo 2) Brasileiro de Marcas





12h30 - 13h30 – 1º Treino (Grupo 1) Stock Car





13h40 - 14h40 – 1º Treino (Grupo 2) Stock Car





15h00 - 15h35 – 2º Treino (Grupo 1) Brasileiro de Marcas





15h45 - 16h20 – 2º Treino (Grupo 2) Brasileiro de Marcas





Sábado, 22/04





08h15 - 08h25 – Warm Up Brasileiro de Marcas





08h40 - 08h50 – Classificação Brasileiro de Marcas





09h00 - 09h40 – 2º treino (Grupo 1) Stock Car





09h45 - 10h25 – 2º treino (Grupo 2) Stock Car





11h30 - 12h00 – Corrida 1 Brasileiro de Marcas





13h00 - 14h00 - Classificação Stock Car





Domingo, 23/04





10h00 – 10h30 - Corrida 2 Brasileiro de Marcas





11h00 - 12h00 - Visitação e Volta Rápida





13h00 – 13h45 - Corrida 1 Stock Car





14h10 – 14h55 - Corrida 2 Stock Car