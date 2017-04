Griezmann chega aos 100 gols no Campeonato Espanhol e garante vitória do Atlético

Terceiro melhor jogador do mundo, Griezmann foi o herói do Atlético de Madrid neste sábado. Com um gol do francês, os Colchoneros bateram o Espanyol fora de casa por 1 a 0 em jogo válido pela 33ª rodada do Campeonato Espanhol. Foi o 100º gol do atacante na história da competição.





Com o resultado, o Atlético de Madrid chegou aos 68 pontos (terceiro lugar) e se aproximou do Barcelona, vice-líder, que tem 72. O Real está no topo com 75. Os dois rivais se enfrentam no El Clasico neste domingo a partir das 15h. O Espanyol, que vinha de quatro vitórias seguidas, é apenas o 9º colocado, com 49. Clique aqui e confira a classificação atualizada, os resultados da rodada e os próximos jogos do Campeonato Espanhol.





Com Filipe Luís titular – e completando a marca de 300 jogos no Campeonato Espanhol -, o Atlético de Madrid começou dominando as ações, mas viu o Espanyol aos poucos passar a ameaçar mais. No segundo tempo, o jogo seguia lá e cá, mas sem muitos lances de perigo. Mas aos 28, Griezmann, até então apagado na partida, aproveitou um rebote e, de chapa com estilo, marcou para o Atlético de Madrid. O brasileiro Leo Baptistão até que tentou logo na sequencia o empate, mas Oblak, com uma defesa arrojada, assegurou os três pontos.





Globo Esporte