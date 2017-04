Ibra pode ficar nove meses fora e até encerrar carreira, diz imprensa europeia

(Foto: Reuters / Andrew Yates)









A previsão inicial na imprensa inglesa era que Ibrahimovic perderia o restante da temporada do Manchester United por causa de uma lesão no joelho direito, sofrida durante a vitória por 2 a 1 sobre o Anderlecht, pela Liga Europa, quinta-feira. Mas veículos de outros países europeus foram mais longe nesta sexta: o craque poderá ficar nove meses fora e até encerrar a carreira por causa disso.





O repórter italiano Gianluca di Marzio, da "Sky Sport", publicou em seu site que Ibra rompeu os ligamentos do joelho, o que exige um período de nove meses de recuperação. De acordo com o jornalista, o sueco já está planejando uma viagem aos Estados Unidos para fazer a operação com um especialista na universidade de Pittsburgh.





Em Portugal, o jornal "Record" divulgou informações semelhantes e especulou que, aos 35 anos, Ibra poderia decidir se aposentar por causa do longo período fora dos gramados. Caso fique nove meses parado, o craque só voltaria em janeiro de 2018 a jogar.





Até o momento, o Manchester United e o craque ainda não divulgaram informações oficiais sobre a situação do camisa 9. Mas as informações da imprensa europeia também estão repercutindo na Inglaterra. O "Express" reproduziu a notícia de Di Marzio e lembrou que agora José Mourinho terá que procurar uma nova estrela na próxima abertura da janela de transferências.





Ibra jogou os 90 minutos iniciais contra o Anderlecht, mas não voltou para a prorrogação. No último lance do tempo regulamentar, o sueco se chocou dentro da área e caiu com dores no joelho direito. O craque foi atendido em campo e depois caminhou direto para o vestiário. Em entrevista coletiva após a partida, o treinador José Mourinho se disse pessimista sobre a contusão.





Globo Esporte