Inter vai oferecer "salário de Mourinho" para Simeone assumir o time, diz jornal

A Inter de Milão quer contar com Diego Simeone para retornar à Liga dos Campeões e voltar a brigar pelo título italiano. Inclusive, segundo o jornal "Gazzetta dello Sport", a diretoria nerazzurra está disposta a investir alto para contar com o treinador, que vestiu as cores da equipe quando jogador, a partir da próxima temporada.





Para convencê-lo, a Internazionale pretende oferecer de € 10 milhões (R$ 33 milhões) a € 11 milhões (R$ 36,5 milhões) por temporada. O contrato seria de cinco anos. Só um treinador recebeu tanto para dirigir o gigante italiano: José Mourinho, que levou o time ao título da Liga dos Campeões em 2009/10.





Simeone não é o único alvo da diretoria da Internazionale, e Antonio Conte é outro nome cotado para assumir o comando do clube. Só que o treinador italiano assumiu nesta temporada o Chelsea e tem contrato até 2019 com os ingleses. Uma saída neste momento é improvável.





Enquanto isso, a Inter tenta voltar à Champions, competição que não joga desde a temporada 2011/12. No meio da tabela na atual edição do Calcio, o objetivo maior nerazzurra é retornar ao torneio em 2018/19.





