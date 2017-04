Inter vence o Corinthians nos pênaltis e avança para as oitavas da Copa do Brasil

A rivalidade entre Corinthians e Inter ganhou mais um importante capítulo nesta quarta-feira, no jogo de volta da quarta fase da Copa do Brasil. Nos pênaltis, o Colorado levou a melhor sobre o Timão e venceu por 4 a 3 depois de empate por 1 a 1 no tempo normal, em Itaquera – o mesmo placar da partida de ida, em Porto Alegre, na semana passada. O adversário do time gaúcho nas oitavas de final será definido em sorteio, nesta quinta-feira, às 12h, na sede da CBF.





Como é praxe, o Corinthians observou o Inter propor o jogo. Mas, dessa vez, foi rápido no ataque e abriu o placar logo aos sete minutos de jogo. Fagner cobrou lateral para área, Jô desviou, e Maycon, com oportunismo, completou para o gol: 1 a 0. O Timão teve ali mais uma, duas chances, na etapa inicial, mas quem tomou a iniciativa foi o Inter.





Rodriguinho teve a chance de resolver o jogo no segundo tempo, mas desperdiçou. Aos 26 minutos, o Colorado foi premiado por sua persistência. Nico López aproveitou rebote na grande área, após cabeçada de Brenner, chutou cruzado e contou com ajuda de Fagner, que desviou contra o próprio gol. Clayton e Jô, depois dos 40, tiveram ótimas chances.





Nos pênaltis, quem levou a melhor foi o Inter, que venceu por 4 a 3. Pelo Colorado, Brenner, Valdivia, Cuesta e Diego converteram suas cobranças. William e Ortiz desperdiçaram. Pelo Timão, Jadson, Jô, Fagner fizeram os gols. Maycon, Marquinhos Gabriel e Guilherme Arana erraram.





Depois de boas defesas no tempo normal, o goleiro do Internacional virou herói nas cobranças de pênaltis. Ele defendeu as cobranças de Maycon e Marquinhos Gabriel e foi decisivo para que o Colorado vencesse. Guilherme Arana chutou por cima a última cobrança e colocou o Inter nas oitavas de final da Copa do Brasil.





Corinthians e Inter voltam a campo no domingo, às 16h, pelas semifinais dos estaduais. O Timão recebe o São Paulo, em Itaquera, depois de vencer o rival por 2 a 0 na semana passada. Agora, portanto, pode até perder por um gol de diferença que avança à final do Paulistão. No Gauchão, o Colorado saiu na frente do Caxias ao vencer por 1 a 0 em Porto Alegre. Em Caxias do Sul, joga pelo empate. Ou pode até perder por um gol de diferença desde que faça gol.





Globo Esporte