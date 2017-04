Jorge Henrique e mais três! Figueira anuncia nova leva para a Série B 2017

A semana começou com boas notícias no Figueirense. Na noite desta segunda-feira, o Alvinegro anunciou a contratação de quatro atletas para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. O principal nome do quarteto é o de Jorge Henrique, de 34 anos, que rescindiu o contrato com o Vasco no início deste mês e estava sem clube. Além dele, o lateral Julinho, o meia Clébson e o atacante João Antônio vão vestir a camisa preta e branca na disputa da Segundona.





Ao todo, oito jogadores já acertaram com a equipe catarinense. Na semana passada, o Figueira confirmou o zagueiro Ferreira, o meia Renan Mota e o atacante Henan.O Grêmio ainda irá emprestar o lateral-esquerdo Iago até o fim da temporada.





Formado nas categorias de base do Náutico, Jorge Henrique passou por Corinthians, Internacional, Botafogo, Atlético-PR, Ceará e Santa Cruz. O atacante assinou contrato com o Figueirense e será apresentado à imprensa na tarde desta terça-feira, às 12h30, no estádio Orlando Scarpelli.





Júlio César Machado Colares, o Julinho, tem 30 anos e chega ao Alvinegro para disputar vaga com Marlon, Iago e Guilherme Morassi. Na carreira, tem passagens por Juventude, Grêmio, Boa Esporte, América-RN, Portuguesa. No primeiro semestre de 2017, defendeu o Água Santa.





Clébson, de 31 anos, ganhou destaque vestindo a camisa do São Bento no Paulistão de 2016 ao formar dupla com o experiente Morais. No segundo semestre, foi contratado pelo Oeste, mas passou a maior parte da Série B no Brasil de Pelotas. Neste ano, retornou ao Azulão Sorocabano, mas teve atuação apagada. Sofrendo com lesões musculares e falta de ritmo, o meia fez apenas um gol e não conseguiu uma sequência como titular.





Para o setor ofensivo, que sofreu muito nos primeiros meses do ano, o Figueirense aposta em João Antônio, o Joãozinho. O atacante estava no Linense e atuou em 10 partidas. Tem no currículo passagens por Vila Nova, Taubaté, Grêmio Novorizontino, União São João e Monte Carlo.





Enquanto a diretoria segue no mercado, o time do Figueirense se prepara para os dois últimos compromissos antes da estreia na competição nacional. Na noite de quinta-feira, às 19h30, o Alvinegro recebe o Avaí em jogo válido pela Primeira Liga. Na tarde de domingo, 23 de abril, às 16h, também no estádio Orlando Scarpelli, o Figueira se despede do Catarinense diante do Metropolitano.





